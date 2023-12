U sukobu ste sa šefom ili ljutiti na nekoga? Primijenite Coulombov zakon i rezonanciju!

Kako sukob sa šefom riješiti primjenom Coulombovog zakona? Odgovor na to pitanje zna profesor Zdeslav Hrepić, nekadašnji predavač niza kolegija na dvama državnim sveučilištima, koji je magistrirao fiziku i doktorirao didaktiku na Kansas State Universityju u SAD-u. Danas predaje fiziku u trima osnovnim školama na otoku Braču te istodobno uz pomoć zakona fizike rješava probleme iz svakodnevnog života.

Transformativne metafore

Jednoj svojoj kolegici koja je zapala u nesuglasice sa šeficom Hrepić je preporučio da primijeni Coulombov zakon, koji kaže da je sila između dvaju električki nabijenih tijela razmjerna količinama električnoga naboja, a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti između tijela. Iako jako dobro poznaje fiziku i zna što je Coulombov zakon, Hrepićeva doktorandica svejedno se pitala o čemu on to govori. A on joj je samo kratko poručio: “Primijeni formulu!” Što smo dalje, to je sila manja.

– Konstantu svemira ne možeš mijenjati, njezin naboj također ne možeš mijenjati. Jedina stvar koju možeš učiniti jest odmaknuti se. Ako se odmakneš, sila pada s kvadratom udaljenosti, znači jako brzo. Zato ljudi kažu: “Molim te, makni se od mene!” To znači – primijeni Coulumbov zakon. To stvarno pomaže! Istina, ako se odmaknemo, i dalje možemo misliti o toj osobi, ali tu onda do izražaja dolazi zadnji faktor, a to je naš naboj. Ako smanjimo svoj naboj na nulu, onda nema veze koliki su drugi faktori jer se sve množi s nulom i ta interakcija ostaje nula – poručio je Hrepić.

Praksa je pokazala da se doista radi o zgodnoj ideji koja funkcionira jer kolegica ga je poslije zvala i rekla mu da se njezin odnos sa šeficom dramatično promijenio. Štoviše, šefica joj sada prilazi kako bi je pitala za savjete o nekim temama.

Hrepić je naveo još jedan primjer kojim potkrepljuje svoju tezu – princip rezonancije. On kaže da ako imate dva vibrirajuća tijela na istim frekvencijama, primjerice radiostanicu i radijski prijamnik, onda se energija jako učinkovito prenosi s jednog na drugi. Naše emocije jako utječu na frekvenciju i način rada našeg srca koje, kada kuca, emitira elektromagnetske valove, tako da i mi postajemo vibrirajući objekt. I sad, idemo primijeniti rezonanciju.

– Vibracija je potpuno drukčija kad smo ljutiti, neusklađeni i frustrirani nego kad smo zahvalni i zadovoljni. Emitiramo potpuno različite valove. I ako to primijenimo, mi ne samo da emitiramo na određenim frekvencijama nego postajemo i prijamnici za te iste frekvencije. Stoga se kad upadnem u stanje ljutnje ili nezadovoljstva, sjetim da sam prijamnik za sve izvore koji emitiraju na toj frekvenciji i jednostavno kažem sam sebi: “OK, isključi se iz toga, mijenjaj radiostanicu!” – ističe Hrepić.

O svojim spoznajama profesor je napisao knjigu “Živa fizika: Zakoni prirode kao životne metafore za junakovo putovanje”, čija je glavna misao da je priroda životna učiteljica, duhovna učiteljica i iscjeliteljica. Transformativne metafore iz prirode poput odnosa žira i hrasta, gusjenice i leptira, ujedno su i kulturalne norme.

Knjiga je pokušaj objedinjavanja područja koja se inače smatraju nespojivima, poput znanosti i duhovnosti, a autor to radi preko mostova koji se mogu nazvati psihologija i životni trening (life coaching). Pokušava spojiti sva ta danas često razjedinjena područja u nešto što može služiti svojoj svrsi, a to je da poboljšamo svoje živote.

“Živa fizika” nastala je kao spoj fizike, psihologije i praktičnih savjeta s područja životnog treninga (life coachinga), a bazira se na premisi da su prirodni zakoni izvrsni modeli i vodilje za životne odluke i postupke.

Kao primjer fizičar navodi treći Newtonov zakon, koji kaže da svaka akcija ima jednaku suprotnu reakciju. U metafizici je isti princip iskazan kao zakon uzroka i posljedice, odnosno svaka posljedica mora imati nekakav uzrok i svaki uzrok ima svoju posljedicu. U Bibliji piše da kako siješ, tako i žanješ ili proaktivno – čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. Na istoku vrijedi zakon karme koji govori o istom principu. A u životnom treningu, u njegovu praktičnom dijelu, stoji: Preuzmi odgovornost za vlastiti život!

– To ne bi imalo smisla ako na nekoj razini ne bi postojao neki princip kauzalnosti, odnosno princip uzroka i posljedice ili reciprociteta. Nema smisla preuzimati odgovornost ako, bez obzira na to što napravimo i bez obzira na to što se događa, to nema nikakve uzročno-posljedične veze. Međutim, kada se u life coachingu govori o odgovornosti, to ne znači biti kriv. To znači preuzeti sposobnost odgovora na situaciju kakva se prezentira. Kada smo odgovorni, spremni smo, sposobni, želimo i možemo odgovoriti na situaciju kakva se prezentira, a ne, kako se općenito smatra, da biti odgovoran znači biti kriv – objašnjava Hrepić.

Samo naizgled nespojivo

Životni trening može se opisati kao umjetnost i vještina pomaganja ljudima da postignu svoje ciljeve i prevladaju prepreke, a kao djelatnost se rapidno razvijao i eksponencijalno širio u posljednja dva desetljeća.

Neobična je odlika tog razvoja to da su mnogi fizikalni pojmovi poput poluge, fokusa, rezonancije, tromosti, energije, rada ili kvantnog skoka pronašli čvrsto mjesto u njegovu žargonu. Ta neobična kombinacija nije zapravo iznenađujuća jer fizika je kraljica znanosti kada je u pitanju opisivanje, objašnjenje i predviđanje kako naš svijet funkcionira. Sve su to dobre metafore za ono što životni treneri žele prenijeti kao poruku svom slušateljstvu.

Hrepić predstavlja Živu fiziku kao način koji sustavno objedinjuje ova fascinantna područja i pretvara zakone fizike u transformativne životne metafore. Fizika i psihologija također su naizgled nespojive, ali Hrepić ne misli tako. On psihologiju predstavlja kao fiziku misli, fiziku našega duha. Psihologija se izvorno i bavi duhovnošću iako se danas ograđuje od svoga korijena u imenu, ali ona teži uspostavljanju zakonitosti koje vladaju našim umom i duhom, kao što fizika nastoji ovladati prirodnim zakonima.

– Kako napredujemo u jednome i drugome, zašto ne tražiti paralele između njih da bismo bolje shvatili i jedno i drugo? Ako ni zbog čega drugoga, a ono zbog didaktike. Jer, metafore su temeljni način na koji ljudi uče bilo što. I ako nešto shvate na jednom principu, onda to mogu prebaciti metaforički, kao mentalni model, u drugi princip. Drugim riječima, ako shvatite nešto u fizici, onda to možete primijeniti u psihologiji, duhovnosti itd. – zaključio je.

