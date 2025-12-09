U studenom sedam posto turista manje nego lani

Unatoč trendu da turističke brojke u izvansezoni rastu, protekli mjesec nije donio nove pluseve. Tijekom studenoga u našoj se zemlji, naime, odmaralo nešto više od 424.000 turista (225.000 stranaca i 199.000 domaćih gostiju), što je sedam posto manje nego u istom mjesecu lani. Stranci su, pritom, bili malobrojniji prema lanjskom studenom za gotovo deset posto, a domaći za 3,8 posto. Studeni je i u noćenjima bio slabiji od lanjskog. S ukupno nešto više od milijun noćenja u tom mjesecu zaostatak za lani iznosi 4,5 posto, s tim da je noćenja stranih gostiju bilo 5,7 posto, a domaćih 2,3 posto manje. Među desetak nacija koje su tijekom studenoga bile najbrojnije na odmoru u našoj zemlji, jedino su Poljaci prebacili lanjske brojke.

U tom mjesecu bilo ih je pet tisuća, ali i tridesetak posto više nego lani u studenom, a u noćenjima su ostvarili rast od 24 posto. Slovenaca, Nijemaca, Austrijanaca, Talijana, Amerikanaca, Britanaca, gostiju iz BiH protekli je mjesec bilo od sedam do čak 30 posto manje, ali zato su, uz spomenute Poljake, više noćenja nego lanjskog studenog jadranskim domaćinima donijeli i Nijemci, Amerikanci, Kinezi, gosti iz Srbije i, recimo, Švicarci. No studeni čini tek manji dio ukupnog godišnjeg turističkog prometa, koji ove godine za jedanaest mjeseci iznosi približno, 21,4 milijuna turista i nešto više od 109 milijuna noćenja.

Jedanaestomjesečni rezultat nadmašuje lanjski za dva posto u dolascima i jedan posto u noćenjima te domaći turizam time zaokružuje netipičnu godinu, ali još jednu rekordnu sezonu. Ne pamti se da su se rekordne brojke, kao ove godine, mogle zahvaliti izvansezonskim mjesecima, a da je špica donijela minuse. Tijekom ovogodišnjeg srpnja i kolovoza izgubljeno je, naime, 750.000 noćenja i 140 milijuna eura prihoda u odnosu na rezultat lani u ta dva mjeseca. Inače, u svih jedanaest mjeseci tradicionalno su među stranim gostima bili najbrojniji Nijemci s 3,2 milijun dolazaka i jedan posto manje nego lani, Slovenci s 1,7 milijuna i 2% više, Austrijanci s 1,5 milijuna 1% više i Poljaci s 1,2 milijuna i čak šest posto više nego lani. U noćenjima su poljski gosti prebacili jedanaest mjeseci 2024. za tri posto, čime se to tržište u ovoj godini pokazalo kao jedno od najpouzdanijih. Zanimljivo je da su na razini godine gosti iz dalekog SAD-a bili brojniji devet posto, iz Ukrajine čak 19 posto, a iz BiH, Srbije i Makedonije osam-devet posto.

