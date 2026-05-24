U što se pretvorila Partija: Zukan Helez (SDP BIH) ne bi radio uoči vjerskih blagdana

Ministar obrane Republike Turske Yasar Guler stigao je u posjetu BiH i sastao se sa ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom
Robert Bubalo
24.05.2026.
u 11:42

Ako ovako izgleda partijska sekularnost, uskoro će i "centralni komitet" usklađivati raspored s crkvenim i džamijskim oglasnim pločama

Zukan Helez ministar je obrane BiH. Član je SDP-a, stranke koju i danas mnogi zovu Partija. A znamo, ako si član Partije, ne ideš ni u crkvu ni u džamiju. No koliko se svijet promijenio nagore, pokazuje baš ovaj inače vrlo ratoborni partijski ministar, koji je optužio predsjedateljicu Vijeća ministara iz HDZ-a zato što zakazuje sjednice uoči Bajrama (usput poručivši da ona "ne može ni do toaleta bez Čovića").

Dakle, ovom partijskom sekretaru zasmetalo je što se sjednice zakazuju uoči Bajrama. Da je zbog toga zakukao netko iz SDA ili neke druge bošnjačke vjerski profilirane stranke, ili da zbog sjednica uoči katoličkih ili pravoslavnih blagdana negoduju nacionalne stranke Srba i Hrvata, to bi čak bilo i razumljivo. Ali kada ljudi iz Partije traže da se ne radi ne samo na vjerske blagdane nego sada praktički i uoči vjerskih blagdana, što ljudi u BiH mogu očekivati kad se na vlast najesen vrati SDA? Ako ovako izgleda partijska sekularnost, uskoro će i "centralni komitet" usklađivati raspored s crkvenim i džamijskim oglasnim pločama. 

FOTO Prosvjednici se okupljaju u Beogradu, policija ogradila Čacilend
