U stanu je bilo 8000 limenki i hrpa smeća, a poruka stanara čini se pomalo nestvarna

Vlasnik stana koji se nalazi u Andoveru u Velikoj Britaniji morao je pozvati u pomoć stručnjaka za čišćenje zbog nereda kojeg je iza sebe ostavio podstanar.

Freddie Gillium-Webb morao je iskoristiti oko 100 vreća za smeće i deset boca izbjeljivača kako bi doveo u red stan koji je bio pun limenki za pivo, a osoba koja ga je koristila nikada nije pustila vodu u kupaonici pa je sve bilo puno iskorištenog toalet papira i ljudskog izmeta. Iz kuhinje je dopirao smrad pljesnive hrane.

- Čim sam ušao vidio jedino što sam mogao vidjeti su limenke piva, a miris je bio užasan. Očito je da nije koristio kantu za smeće jer je kuhinja bila puna hrane, a u dnevnoj sobi je bilo napola pojedenih kebaba i pljesnivog kruha po cijelom podu - rekao je Gillium-Webb.

- Na katu su bile vreće pune opušaka, a pod niste mogli vidjeti jer je bilo puno limenki piva, mislim da sam ih ukupno pronašao oko 8000 - dodao je, javlja Metro.

Kazao je kako čišćenju nije bilo kraja te da se nakon prvog dana činilo kao da ništa nije napravio.

Stanodavac je ostao oštećen za 12 tisuća funti u što je uračunata šteta u stanu i neplaćena stanarina. Bivši podstanar čak je i poslao poruku stanodavcu da je 'možda ostavio nered'.

Smatra kako se vodokotlić u kupaoni u jednom trenutku potrgao te da stanar nije htio zvati nikoga kako se ne bi otkrilo u kakvim uvjetima živi.

- To se jednostavno ne bi smjelo događati i takve stanare treba staviti na crnu listu kod iznajmljivanja jer bi se u protivnom to moglo dogoditi i drugim iznajmljivačima. Stanar možda pati od depresije i vjerojatno je imao problema s alkoholom s obzirom na količinu limenki u stanu. Ponekad je ljudima potrebna pomoć, no nema opravdanja za ovakve slučajeve - rekao je Gillium-Webb.