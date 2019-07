U Splitu drugi vrlo vrući dan ljeta, a u Varaždinu tuča i kiša

Suprotnosti se privlače, a to ovih dana potvrđuje i vrijeme u Hrvatskoj. U istom danu izmijene se naleti obilne kiše i sunce koje nemilosrdno prži.

Kontinentalnu je Hrvatsku, odnosno Slavoniju, Međimurje i varaždinsko područje, poslijepodne zahvatila tuča, pljusak i grmljavina. Ponegdje u Dalmaciji, vrijeme je bilo slično kao u sjevernom djelu Hrvatske i Slavoniji, dok je Splitu danas zabilježen drugi vrlo vrući dan ovog ljeta, što ne čudi pošto se prethodne noći temperatura zraka nije spuštala ispod 27 stupnjeva, piše Dalmacija danas.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će vrijeme biti slično današnjem. I dalje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Na kopnu će uz prolazno umjerenu i povećanu naoblaku mjestimice pasti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Oborina je u noći i ujutro najizglednija u središnjim i sjeverozapadnim predjelima, a popodne uz lokalni razvoj oblaka poneki je pljusak moguć u unutrašnjosti Istre te Dalmacije.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Duž obale će puhati slaba do umjerena bura, u noći i ujutro na sjevernom dijelu i jaka. Popodne će u Dalmaciji vjetar prolazno okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 29, na Jadranu od 31 do 35 °C.