Rekordan broj novozaraženih u svijetu: U jednom danu gotovo 300.000 više oboljelih

Zemlje trebaju postupno ukidati mjere ograničenja međunarodnih putovanja temeljene na procjeni rizika i moraju dati prioritet osnovnim putovanjima za hitne potrebe, objavila je u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

21:00 – Svjetska zdravstvena organizacija objavila je danas da je zabilježila najveći globalni dnevni porast novozaraženih osoba koronavirusom, njih ukupno 292.527.

Najviše novih slučajeva ima u SAD-u, Brazilu, Indiji i Južnoafričkoj Republici, kaže WHO. Novih smrtnih slučajeva u 24 sata je 6812.

Raniji dnevni rekord novozaraženih u svijetu bio je 284.196 prije tjedan dana. Taj dan broj smrtnih slučajeva narastao je za 9753, što je bio drugi najveći globalni porast od početka pandemije. Gotovo 40 zemalja u posljednjih je tjedan dana prijavilo rekordni broj novozaraženih osoba.

WHO navodi kako broj slučajeva značajno raste u Australiji, Japanu, Hong Kongu, Boliviji, Sudanu, Etiopiji, Bugarskoj, Belgiji, Uzbekistanu i Izraelu, kaže ta agencija UN-a.

Globalno, u svijetu je ukupno 17,33 milijuna zaraženih koronavirusom i 674.000 umrlih, po podacima Sveučilišta John Hopkins.

19:30 – Španjolsko ministarstvo zdravstva u petak je objavilo da je potvrđeno 1525 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći dnevni porast od ukidanja karantene u lipnju, čime je srušen rekord od prethodnog dana.

Treći dan za redom u Španjolskoj je potvrđeno više od 1000 novih slučajeva zaraze.

Ukupno su se od koronavirusa oporavile, u što su uključene i osobe kod kojih je potvrđeno da imaju antitijela, 288.522 osobe, dok je dan ranije bilo 285.430 oporavljenih, objavilo je ministarstvo.

17:40 – Svjetska pandemija koronavirusa vrsta je katastrofe čiji će učinci trajati dugo u budućnost, rekao je glavni ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus u petak.

"Pandemija je zdravstvena kriza koja se događa jednom u stotinu godina, a utjecaji će trajati desetljećima", rekao je Tedros na sastanku odbora za izvanredne situacije WHO-a, prema navodima koje je objavila organizacija.

Pandemija je, otkad je izbila u Wuhanu, ubila više od 670.000 ljudi, a dijagnosticirano je više od 17 milijuna zaraženih ljudi.

14:50 - U posljednja 24 sata na koronavirus je testirano 9.436 osoba, od čega je pozitivno 339. U protekla 24 sata od koronavirusa je preminulo osam osoba. Na respiratoru se u ovom trenutku nalaze 162 osobe, piše Blic.rs.

14:25 - Buddy, sedmogodišnji njemački ovčar sa Staten Islanda u New Yorku, prvi pas koji je na testiranju bio pozitivan na koronavirus u Sjedinjenim Državama, uginuo je 11. srpnja nakon tromjesečne bolesti.

Kako je prenio CNN pozivajući se na National Geographic, nije jasno je li Buddy uginuo od komplikacija izazvanih koronavirusom kojim se vjerojatno zarazio od svog vlasnika Roberta Mahoneya, ili od limfoma.

Dva veterinara koja nisu sudjelovala u Buddyjevu liječenju, rekla su na temelju medicinske dokumentacije da je pas vjerojatno uginuo od raka.

"Nije jasno je li se zbog raka lakše zarazio koronavirusom ili je obolio zbog virusa, ili se to poklopilo", piše časopis.

14:00 - Četvrtina ljudi zaraženih covidom-19 u australskoj saveznoj državi Victoriji ne poštuje zabranu izlaska iz kuće, rekao je u petak premijer te najteže pogođene regije Australije.

Zdravstveni inspektori koji su u posljednja dva dana provjerili više od 500 osoba koje su bile pozitivne na koronavirus i od kojih je zatraženo da ne napuštaju svoj dom, pronašli su 130 ljudi koji su ignorirali zabranu izlaska; išli na posao ili izlazili u javnost, rekao je premijer Daniel Andrews.

"Zaboga, ako morate ostati doma, ostanite doma!", rekao je Andrews na redovitoj konferenciji za tisak. Dodao je da je policija podigla prijavu protiv više od 100 osoba koje su prekršile zabranu izlaska iz kuće, te da je već izdala 124 kazne u iznosima do 1300 australskih dolara za kršenje zdravstvenih odredbi.

13:28 - U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata napravljeno 1.756 testiranja na koronavirus od čega je 434 novozaraženih. U Federaciji BiH potvrđeno je 309 novih slučajeva koronavirusa, dok je u Republici Srpskoj novih 123, piše portal Klix.ba.

12:27 - Poljska je u petak, drugi dan zaredom, prijavila najveći broj novih dnevnih slučajeva koronavirusa otkad je započela globalna pandemija, pokazuju podaci ministarstva zdravstva, a Njemačka je stavila tri španjolske regije na listu rizičnih mjesta za putovanje.

Poljsko ministarstvo prijavilo je sedam novih smrtnih slučajeva, ukupno 1716. Od izbijanja epidemije u ožujku zaraženih je 45.688.

Od novih 657 slučajeva, 227 ih je u Šleskoj koja se bori s izbijanjem zaraze među rudarima.

10:10 - Postotak genetskog materijala koronavirusa u nosu djece do pet godina veći je od 10 do 100 puta od onoga u starije djece i odraslih, otkriva američka studija objavljena u četvrtak.

Sasvim mala djeca mogla bi stoga biti veliki prijenosnici virusa u stanovništvu, sugerira studija objavljena u četvrtak u medicinskom časopisu JAMA Pediatrics.

No hipoteza studije koju su proveli znanstvenici dječje bolnice Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital i sveučilišta Northwestern University proutriječi dosadašnjim tvrdnjama.

6:45 - WHO je preporučio da priritet bude dat važnim putovanjima zbog hitnih slučajeva, humanitarnih akcija, putovanja važnog osoblja i povratka u zemlju.

Izbijanje novih slučajeva infekcije koronavirusom u mnogim dijelovima svijeta prisilio je brojne zemlje da ponovno uvedu neke putne restrikcije. WHO je sada pozvao svaku pojedinu zemlju da za sebe napravi analizu troškova i koristi i odluči o svojim prioritetima, prije nego obnovi međunarodna putovanja.

U svom najnovijem naputku za putovanja WHO navodi da zemlje moraju uzeti u obzir lokalne epidemiološke i obrasce širenja zaraze, nacionalno zdravlje i mjere koje su već na snazi. O tome treba li zemlja uvesti karantenu za sve putnike koji od nekuda dolaze to mora odlučiti nakon procjene rizika i razmatranja lokalnih okolnosti zaraze, navodi WHO. Nema "nepostojanja rizika" kada se radi o potencijalnom uvozu ili izvozu slučajeva putem međunarodnih putovanja.

Ranije ovog tjedna WHO je objavio kako zabrane međunarodnih putovanja ne mogu ostati na djelu beskonačno dugo te da će zemlje morati učiniti više na obuzdavanju širenja novog koronavirusa unutar svojih granica. WHO je u lipnju najavila da će donijeti novi vodič za putovanja uoči ljetnih praznika na sjevernoj hemisferi. Početkom srpnja pozvala je putnike da u zrakoplovima nose maske i da budu informirani o novoj pojavi Covida19 u nekim zemljama. Raniji napuci za putnike uključivali su i ostale uvriježene preporuke poput higijene ruku, držanja socijalne distance i izbjegavanje dodirivanja usta, nosa i očiju.

6:30 - Od danas će se u dijelovima sjeverne Engleske pojačati restrikcije koje se odnose na međuljudske kontakte, prije svega druženja, u nastojanju da se ograniči porast broja zaraza koronavirusom, najavio je britanski ministar zdravstva.

Grofovija Greater Manchester, djelovi Zapadnog Yorkshirea i Istočnog Lancashirea pogođeni su zarazom, napisao je u četvrtak kasno navečer na Twitteru ministar Matt Hancock.

Od ponoći članovi različitih domaćinstava neće se moći susretati jedni s drugima u zatvorenom prostoru, napisao je Hancock, ukazujući na druženja po kućama i na nepridržavanje pravila distance kao na razloge širenja zaraze. I grad Leicester, koji se nalazi južnije, također će biti obuhvaćen ovim mjerama, rekao je ministar.

"Poduzimamo ovu akciju teška srca, no možemo vidjeti porast zaraze diljem Europe i odlučni smo napraviti što god je potrebno da sačuvamo ljude sigurnima", napisao je Hancock.

Britanija je ranije objavila da oni koji su pozitivni na testu kao i oni sa simptomima zaraze koronavirusom trebaju ostati u samoizolaciji 10 dana umjesto dosadašnjih sedam. Uz 300.000 registriranih slučajeva infekcije Britanija je bila najjače pogođena europska zemlja kada je riječ o brojkama pandemije. Više od 46.000 ljudi umrlo je povezano s Covidom19, prema službenim brojkama.

6:20 - Putnici koji u Veliku Britaniju dolaze iz Luksemburga od petka će morati u izolaciju na 14 dana nakon što je ta zemlja skinula Luksemburg s liste država iz kojih nakon povratka nije potrebna karantena, objavio je u četvrtak kasno navečer BBC.

Vlada je objavila kako od kraja lipnja postoji "konstantan rast" slučajeva zaraze Covidom19 u toj zemlji. Više od 120.000 Britanaca svake godine posjeti Luksemburg no Foreign Office, britansko ministarstvo vanjskih poslova, sada savjetuje da se tamo ne putuje osim kad je riječ o posebnim razlozima.

Do takve odluke dolazi nakon što je prethodno od nedjelje Britanija uvela karantenu za povratnike iz Španjolske.

U putnom naputku, objavljenom u četvrtak, Foreign Office navodi kako ne savjetuje Britance koji su već u Luksemburgu da napuste tu zemlju. Umjesto toga Britanci koji se tamo nalaze trebaju "slijediti savjete lokalnih vlasti". Također se navodi da podaci Joint Biosecurity Centrea i engleskog javnog zdravstva "ukazuju na značajnu promjenu i u razini i u ritmu širenja zaraze koronavirusom u Luksemburgu".

Ministar prometa Grant Shapps, koji se nalazi u samoizolaciji nakon povratka iz Španjolske, objavio je u tvitu: "Nažalost posljednji podaci iz Luksemburga pokazuju porast slučajeva Covida što znači da će ta zemlja biti uklonjena s liste izuzetih zemalja".

Visoki izvor iz britanske vlade rekao je za BBC da će Belgija za sada ostati na listi zemalja slobodnih od karantene, no da će se broj slučajeva zaraze u toj zemlji nastaviti pratiti.