U Požegi grade inovativni obrazovni centar poljoprivrede 21. stoljeća

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i požeško-slavonska županica Antonija Jozić položili su danas (utorak) kamen temeljac za izgradnju zgrade Regionalnog centra kompetentnosti Panonika u Požegi. Riječ je o gotovo 50 milijuna kuna vrijednom projektu požeške Poljoprivredno–prehrambene škole koji se u cijelosti financira EU sredstvima.

Projektom osnivanja RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u poljoprivrednom sektoru.

Ministar Fuchs rekao je da je u Požegi položen kamen temeljac jedne važne obrazovne institucije koja svojim značenjem nadilazi samu županiju. Prema njegovim riječima, regionalni centri koncipirani su tako da privuku učenike koji žele pohađati takav oblik nastave ne samo iz matične, nego i iz drugih županija. U Hrvatskoj trenutno postoji 25 sličnih centara u različitim segmentima.

- Ovaj regionalni centar usmjeren je prema prehrambenoj industriji i vrlo se lijepo naslanja na ono što će uskoro postati fakultet, a dosad je bilo veleučilište. To je dobra vertikala i dobar slijed. Kada bude sagrađen, centar će biti opremljen najboljom opremom, a uvjeti pohađanja nastave bit će primjereni obrazovnom centru 21. stoljeća. Međutim, on neće biti namijenjen samo učenicima, nego i mjesto cjeloživotnog obrazovanja za sve one koji se žele prekvalificirati ili usavršavati – rekao je Fuchs.

Županica Jozić istaknula je kako izgradnja regionalnog centra kompetentnosti predstavlja veliko ulaganje u srednjoškolsko obrazovanje i poljoprivredu, i to poljoprivredu 21. stoljeća, koja će se uspješno nositi sa svim izazovima današnjice i koja će biti konkurentna europskoj i svjetskoj.

- Regionalni centar bit će mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojem će se provoditi programi redovitog strukovnog usavršavanja i stručnog osposobljavanja na inovativnim modelima učenja, temeljeni na izvrsnosti nastavnika te na visokokvalitetnoj infrastrukturi koju danas gradimo – rekla je Jozić.

VIDEO: Znanstvenici u šišmišima pronašli novi koronavirus: Otporan je na postojeća cjepiva