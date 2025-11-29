Naši Portali
Sergej Solovjov

U pozadini ratova događa se važnija promjena, mijenja se koordinatni sustav ljudske vrste

Nataša Vlašić Smrekar
29.11.2025.
u 21:22

Ukrajinski pisac koji stvara na ruskom i živi u Njemačkoj, a čitatelje je oduševio romanom o Indiji "Osmijeh Šakti", ekskluzivno za Večernji list govori o civilizaciji koja gubi tlo pod nogama

Nakon što je godinama prebivao u netaknutim džunglama Indije – u gluhim zabitima u kojima žive samo autohtona plemena koja nikad nisu vidjela nekog posjetitelja, a kamoli stranca – Sergej Solovjov vratio se u Njemačku u kojoj živi od 1990-ih i u samo šest mjeseci napisao roman "Osmijeh Šakti". Roman napisan na ruskom jeziku osvojio je nagradu "Dar", koju je prošle godine ustanovio ruski disident i pisac Mihail Šiškin kako bi potaknuo književni život na ruskom jeziku izvan Rusije. I doista, novi književni život na ruskom pojavljuje se izvan Putinova imperija; već na prvi natječaj stiglo je 150 djela, brojna iz Ukrajine, a Solovjovljev roman – koji opisuju kao putovanje kroz Indiju, ali i kroz unutarnja stanja čovjeka, kroz tijelo i mir, kroz vremensku geografiju gdje Istok nije odredište, već iskustvo – pobijedio je u izboru čitatelja.

Ključne riječi
Njemačka Ukrajina Sergej Solovjov

