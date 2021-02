VIDEO Pogledajte kako se tresao Japan u potresu magnitude 7,3. Gotovo milijun kućanstava bez struje

U jakom potresu koji je u subotu pogodio istočnu obalu Japana ima više desetaka ozlijeđenih, gotovo milijun kućanstava ostalo je bez struje, ali obližnje tri nuklearke rade bez poteškoća.

Epicentar potresa bio je uz obalu prefekture Fukushima na dubini od 60 kilometara, objavila je japanska Meteorološka služba. Nije izdano upozorenje za cunami. Prvi izvještaji govorili su o potresu magnitude 7,1, no naknadno je japanska seizmološka služba povisila procjenu na 7,3.

Snimatelj Reutersa koji se nalazi u Fukushimi rekao je da je neko vrijeme podrhtavala njegova hotelska soba na 10. katu. Jedan muškarac iz hotela hospitaliziran je nakon što je pao i udario glavom o vrata.

Razbijeni su brojni izlozi trgovina, pokazuju televizijske snimke, dok je novinska agencija Kyodo News izvijestila o više desetaka ozlijeđenih, ali čini se bez ozbiljnijih povreda.

Gotovo 950.000 kućanstava ostalo je bez struje, rekao je vladin glasnogovornik Katsunobu Kato, a prenio javni servis NHK. Bez struje je uglavnom ostao sjeveroistok Japana, uključujući Fukushimu i susjedne prefekture.

The earthquake struck the coast of northeastern Japan, initially reported at 7.1 on the Richter scale and 6+ on Japan's Shindo scale. The Japan Meteorological Agency updated the magnitude to 7.3 in a news conference. Seriously ye ho kya raha hai 😨😨 pic.twitter.com/QfhggqgM56

Obližnje nuklearne elektrane Fukushima Daiichi, Daini i Kahiwazaki-Kariwa rade bez poteškoća, rekao je vlasnik kompanije Tokyo Electric Power (TEPCO).

Anyway, there was an earthquake in Japan. Not sure which location but this is obviously massive. I pray for everyone’s safety. Let’s be more understanding!pic.twitter.com/dB3Jr8mUMl