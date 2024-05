U ponedjeljak počinju prijave u srednje škole. Ovih osam zagrebačkih škola traži dodatne provjere i ispite

Od ponedjeljka, 27. svibnja počinju prijave u sustav upisa u srednje škole, gdje je planiran upis 48.135 učenika, provjere posebnih znanja provodit će osam zagrebačkih škola, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 10. srpnja. Učenici se u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. upisuju elektronički, putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr, na temelju natječaja za upis koji će raspisati i objaviti škole najkasnije do 20. lipnja.

Prema odluci o upisima Ministarstva znanosti i obrazovanja, nedavno objavljenoj u Narodnim novinama, za upis u I. razred srednje škole u javnim, privatnim i vjerskim školama planira se ukupno 48.135 upisnih mjesta u 2180 razrednih odjela. Prijava obrazovnih programa za redovite učenike bit će od 28. lipnja do 8. srpnja, a za programe koji zahtijevaju dodatne provjere do 1. srpnja. Provođenje dodatnih ispita i provjera znanja održavat će se od 2. do 5. srpnja

Provođenje dodatnih ispita i provjera znanja održavat će se od 2. do 5. srpnja, a provjere posebnih znanja provodit će osam zagrebačkih škola: I., III., V., X. i XV. gimnazija, Gimnazija Tituša Brezovačkog, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga i Gimnazija Lucijana Vranjanina. Kao i prošle godine Ministarstvo će učenicima omogućiti da provjeru znanja polažu u srednjoj školi koja im je viša na listi prioriteta, a rezultati provjere vrijedit će za prijavu u druge srednje škole koje provode isti program obrazovanja te uvjetuju provjeru znanja iz istog nastavnog predmeta, stoji u odgovoru Hini.

Na temelju provjere učenik može ostvariti najviše deset bodova, a provjera nije eliminacijska. Ova provjera omogućava i onim učenicima koji nemaju najviši mogući broj bodova da taj manjak bodova nadoknade kroz bodove na prijamnom ispitu i tako ostvare boji plasman na ljestvici poretka, napominje MZO.

Prigovori će se moći podnijeti 8. srpnja usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku, a za 10. srpnja u 12 sati je najavljena objava konačnih ljestvica poretka. Okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski rok bit će objavljen 15. srpnja, službena je objava 9. kolovoza. Prijave programa u jesenskom roku traju od 19. do 23. kolovoza, a 26. kolovoza je objava rezultata.

U javnim srednjim školama planiran upis 45.478 učenika

Po odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja, u srednjim je školama (javnim) planiran upis 45.478 učenika u 2062 razreda. U gimnazijski programima ima mjesta za 11.138 učenika u 459 razrednih odjela (24,49 posto), a u četverogodišnjim strukovnim školama za 18.871 učenika u 831 razrednom odjelu (41,49 posto). U trogodišnjim školama planiran je upis za 6747 učenika u 298 razrednih odjela (14,84 posto) dok škole s programima za vezane obrte u trajanju od tri godine primaju 5047 učenika u 217 razrednih odjela (11,1 posto).

U petogodišnjim medicinskim školama (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege) ima mjesta za 1285 učenika u 53 razredna odjela (2,83 posto). Devet razreda predviđeno je za 109 učenika u programima obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme. U prilagođenim i posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju planirano je 890 mjesta u 106 razreda ili 1,96 posto. Plesne i glazbene škole primaju 1391 učenika u 89 razrednih odjela ili 3,06 posto.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice planirana je mogućnost upisa za 895 učenika u 38 razrednih odjela, a u privatnim školama mjesta ima za 1762 učenika u 89 razredna odjela. Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti u naknadnome upisnom roku u školama u kojima je ostalo slobodnih mjesta, a prijave su od 2. do 27. rujna.