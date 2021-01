U ponedjeljak cijepljenje u Saboru, Jandroković: Ne vjerujem da će se raditi o velikom broju ljudi

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sazvao je 9. sjednicu Predsjedništva Hrvatskoga sabora s predsjednicima Klubova zastupnika nakon koje se obratio medijima te rekao kako je od Ministarstva zdravstva dobio poziv za cijepljenje zastupnika.

"Dobio sam poziv da se u Saboru organizira cijepljenje. Do četvrtka u 12 sati Klubovi zastupnika trebaju poslati tko je zainteresiran, onda bi se cijepljenje počelo dan prije početka zasjedanja, u ponedjeljak 18. siječnja", rekao je.

"Do sada su 32 zastupnika preboljela koronu, to je više od 20 posto", rekao je Jandroković te naveo zašto bi se zastupnici trebali cijepiti.

"Moje shvaćanje je da kao političke osobe pošaljemo poruku da se cijepiti treba i da cijepljenje može pomoći. Naravno, cijepit će se prvo oni koji nisu preboljeli bolest i spadaju u rizičnu skupinu. Važna uloga Sabora je donošenje zakona, mislim da trebamo naglasiti njegovu važnost", tvrdi. "Ostaje 119 zastupnika, vidjet ćemo kakav je interes. Zastupnici spadaju u predstavnike naroda i vlastitim primjerom pokazat će da se cijepiti treba. Ne vjerujem da će se raditi o velikom broju ljudi, vjerujem nekoliko desetaka da će se cijepiti, neće to utjecati na dinamiku cijepljenja", dodao je.

Osvrnuo se i na razoran potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije.

"Volio bih naglasiti da je ovo katastrofa koju do sada nismo imali i nismo imali iskustva kako se s tim zlom nositi. Zagrebački potres bio je velik, ali ovaj je bio višestruko razorniji. U prvi trenutak reagirala je s jedne strane i država, ali reagirali su i ljudi. To je bila demonstracija zajedništva i tako je trebalo ostati, ali došlo je do napetosti. Po meni, svi su jedna Hrvatska i svi su djelovali kako su znali. Država je u prvi tren osigurala da se izvuku stradali iz ruševnima, nitko nije ostao pod ruševnima danima", naveo je te nastavio:

"Istovremeno, raščišćena je bila Petrinja, vrlo brzo nakon potresa vraćeni su struja, voda i plin. Vlada je donijela odluku da s 120 milijuna kuna pomogne ugroženim krajevima. Radilo se prema protokolima i primjereno. Je li se moglo brže, bolje, pokazat će vrijeme", tvrdi Jandroković.