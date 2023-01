HEP proizvodnja pustila u rad sunčanu elektranu u Sisku, uskoro će i u Osijeku

HEP Proizvodnja pustila je u trajni rad integriranu sunčanu elektranu snage 215 kW, instaliranu na objektima u krugu Termoelektrane-toplane Sisak (TE-TO Sisak), a u tijeku su pripreme za puštanje u probni rad integrirane sunčane elektrane, snage 200 kW u Termoelektrani-toplani Osijek (TE-TO Osijek), priopćio je danas HEP. Investicija u projektiranje i izgradnju ove dvije elektrane iznosila je 389 tisuća eura, od čega je 40 posto, odnosno gotovo 156 tisuća eura, sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obje elektrane proizvodit će električnu energiju prema konceptu kupca s vlastitom proizvodnjom, što će omogućiti znatno smanjenje troškova za vlastitu potrošnju električne energije na lokacijama HEP- ovih elektrana. HEP grupa sada ima 63 integrirane sunčane elektrane, ukupne snage 2,7 MW. Uskoro kreće novi investicijski ciklus čijom će realizacijom do kraja 2025. godine ukupan broj sunčanih elektrana na HEP-ovim objektima biti veći od 200.

"Svaki novi proizvodni objekt korak je prema ciljevima koje je zacrtala hrvatska vlada u izgradnji elektroenergetske samodostatnosti temeljene na obnovljivim izvorima energije, a u svjetlu odluke Europske unije o ubrzanom napuštanju korištenja ruskih energenata i mjera za dugoročnu stabilizaciju veleprodajnih cijena električne energije na europskim tržištima. Elektrane na krovovima naših objekata bitan su element našeg obnovljivog scenarija razvoja, kojega intenzivno provodimo unatoč financijskom teretu od 900 milijuna eura koji smo preuzeli u sklopu paketa mjera Vlade za ograničenje rasta cijena energije. Do ljeta ćemo u trajnom pogonu imati deset velikih neintegriranih sunčanih elektrana, a do 2030. godine u suncu i vjetru planiramo imati 700 megavata snage. Gledamo i dalje u budućnost, tako da u pripremi i razvoju imamo oko 60 projekata vjetroelektrana ukupne snage 1.400 megavata i procijenjene investicijske vrijednosti od oko 1,5 milijarde eura", izjavio je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede.

Sunčane elektrane u Osijeku i Sisku sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) na temelju ugovora s HEP Proizvodnjom potpisanim u prosincu 2022. Bespovratna su sredstva dodijeljena u okviru Programa dodjele potpora male vrijednosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, za koje je FZOEU u ožujku 2022. objavio Javni poziv.

Uz nove elektrane u Sisku i Osijeku, HEP-Proizvodnja u pogonu ima još devet integriranih sunčanih elektrana u statusu kupca s vlastitom proizvodnjom: SE Ogulin na upravnoj zgradi HE Gojak u Ogulinu, SE Bisko na zgradi Centra proizvodnje Dalmacije u Bisku, SE Split na upravnoj zgradi HEP Proizvodnje u Splitu, SE Dubrovnik na upravnoj zgradi HEP Proizvodnje u Dubrovniku, SE Sjever na zgradi Proizvodnog područja HE Sjever u Varaždinu, SE Dubrava na lokaciji HE Dubrava, SE Rijeka na lokaciji TE Rijeka, SE Zagreb na lokaciji TE-TO Zagreb te SE Plomin na lokaciji Termoelektrane Plomin, koja je sa snagom od 370 kW najveća HEP-ova integrirana sunčana elektrana.

"Instalacija sunčanih elektrana na objektima termoelektrana-toplana u Sisku i Osijeku nastavak je našeg programa smanjenja vlastite potrošnje električne energije ugradnjom integriranih elektrana. Ovakvi se projekti također uklapaju u naš pristup maksimalnom korištenju postojećih lokacija elektrana u svrhu povećanja proizvodnje bez zauzimanja novog prostora. Tako primjerice provodimo ciklus rekonstrukcija i revitalizacija hidroelektrana vrijedan 570 milijuna eura, realiziramo projekte modernizacije termoenergetskih objekata izgradnjom novih visokoučinkovitih blokova, dok u krugu naše hidroelektrane Dubrava završavamo izgradnju najveće sunčane elektrane u Hrvatskoj", izjavio je Robert Krklec, direktor HEP Proizvodnje.

