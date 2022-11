HE Kosinj Hrvatskoj će donijeti veću energetsku neovisnost

Zbog hidroelektrane iselit će 150 Kosinjana: 'Time će se potopiti dio hrvatske povijesti'

Dio lokalnog stanovništva koje bi trebalo iseliti iz mjesta koja će se naći na dnu akumulacijskog jezera HE Kosinj nizom mirnih prosvjeda poručuje da će država time potopiti dio hrvatske povijesti, a oni se moraju odreći djedovine uz, kažu, preniske iznose naknade. No u HEP-u kažu da je riječ o projektu koji je nadogradnja postojećeg HES-a Senj koji je u pogonu od 1966. od kada je u planovima i HE Kosinj koji je prošao niz evaluacija i dobio sve potrebne dozvole.