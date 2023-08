U ovoj godini investirat ćemo kao nikada do sada, čak 200 milijuna eura

A1 Hrvatska u ovoj će godini investirati 200 milijuna eura u modernizaciju mrežne i IT infrastrukture, što je najviše od kada posluju u Hrvatskoj, istaknuo je to Jiří Dvorjančanský predsjednik Uprave, na prošlotjednom druženju s novinarima na vrhu sljemenskog tornja. "Već smo na pola godine zabilježili 152 milijuna eura ulaganja, 280 posto više nego u istome razdoblju lani“, dodao je J. Dvorjančanský te se pohvalio: „Imamo najveći broj gigabitnih fiksnih priključaka u Hrvatskoj, njih čak 711 tisuća, a do kraja godine će ih biti 800 tisuća. Uz nastavak izgradnje po 150 tisuća novih priključaka, 2025. A1 gigabitni internet bit će dostupan u više od milijun kućanstava, što je 70 posto kućanstava u Hrvatskoj".

Kada se pak radi o mobilnoj mreži, Dvorjančanský je kazao da se s modernizacijom i izgradnjom 5G mreže došlo do 87 postotnog pokrivanja populacije a do kraja godine bit će 90 posto. A1 je predstavio i istraživanje, koje je odradila agencija Kvaka na uzorku od 500 ispitanika. "Njime je potvrđeno da 91 posto korisnika posebno važnim smatra kvalitetan WiFi signal u domu. Uz to, 85 posto korisnika želi slobodu i fleksibilnost da sami mijenjaju TV pakete jednom mjesečno bez naknade, 83 posto ispitanih želi prenositi TV uslugu na druge lokacije “, istaknula je, između ostalog Ivana Marković, glavna direktorica za privatne korisnike te dodala da je 79 posto ispitanika iskazalo potrebu za isprobavanjem novih usluga bez ugovorne obveze, uz mogućnost da ih otkažu bilo kada.

A1 je tako, temeljem istraživanja kreirao nove usluge, koje upravo startaju, primjerice, od sad je, izvijestili su, "u fiksnoj mreži dostupna je brzina od 2 Gbps uz premium opremu koju će instalirati A1 tehničari. Dostupna je napredna korisnička podrška s kojom će se zahtjevi rješavati bez čekanja. TV usluga postala je prijenosna te se može gledati na drugim lokacijama ili na dva TV uređaja" ...

Što se tiče poslovnih korisnika, novi koncept usluga, A1, predstavit će za otprilike mjesec dana.