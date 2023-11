Nova faza rata? SAD: 'Jačat će kopnene operacije'; Šef UN-a: 'Užasnut sam napadima, sukob mora prestati'

Hamasovo ministarstvo zdravstva priopćilo je da je u petak u izraelskom napadu na vozila hitne pomoći na ulazu u najveću bolnicu u Gazi poginulo najmanje 15 ljudi, a Izrael je potvrdio da je gađao vozila kojima se, tvrdi, koristila "Hamasova teroristička ćelija".

UN-ova koordinatorica za humanitarna pitanja na okupiranim palestinskim teritorijima Lynn Hastings rekla je da je "uznemirena" jer su na meti napada bili "pacijenti koji su čekali evakuaciju kako bi bili sigurni".

Od srijede su desetci palestinskih ranjenika evakuirani u Egipat iz Pojasa Gaze koji Izrael neprekidno bombardira nakon Hamasova napada na njegov teritorij 7. listopada. Hamasovo ministarstvo zdravstva navodi da u ovom trenutku 16 od 35 bolnica u pojasu Gaze nije u funkciji zbog bombardiranja ili zbog nedostatka goriva za rad generatora.

Video: Goran Grlić Radman o poginulom Hrvatu u Gazi

Jordan je kasno u petak objavio da će kraljevina biti domaćin sastanka između američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena i ministara vanjskih poslova Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Egipta te palestinskog predstavnika kako bi se razgovaralo o najnovijem razvoju događaja u Gazi .

Tijek događaja:

8:15 - Američka vlada očekuje da će izraelski rat protiv Hamasa u Pojasu Gaze ući u novu fazu u nadolazećim danima, prema izvješću američkih medija u petak. Američka televizija CNN izvijestila je, pozivajući se na visokog dužnosnika vlade u Washingtonu, da administracija američkog predsjednika Joea Bidena očekuje smanjenje zračnih napada i jači "taktički fokus na kopnenu kampanju". Dužnosnik je rekao da će cilj vjerojatno biti očistiti ogromnu mrežu podzemnih tunela iz kojih Hamas djeluje. Dok humanitarna pomoć nastavlja stizati u Pojas Gaze, američka vlada očekuje "smanjenje onoga što smo vidjeli" u odnosu na masivne izraelske zračne napade.

Od napada palestinske ekstremističke skupine Hamasa, koja vlada Pojasom Gaze, 7. listopada, Izrael kaže da je napao više od 12.000 ciljeva u obalnom području. U međuvremenu, kopnene snage također napreduju protiv terorista Hamasa i tamošnjih vojnih ciljeva. Izrael je objavio svoje planove za brisanje Hamasa nakon što su njegovi militanti krenuli u brutalan pohod po izraelskim gradovima koji graniče s Gazom, ubivši 1400 ljudi i uzevši 249 drugih za taoce.

Izrael je nakon toga svakodnevno bombardira obalni pojas i pojačao je kopnene operacije, a pod opsadom je bez osnosnih potrepština civilno stanovništvo. Nakon masivnih zračnih napada na izbjeglički kamp Džabaliju, za koji Izrael tvrdi da se nalazi glavni mozak masakra 7. listopada, izraelsko pješaštvo tvrdi da je pronašlo operativne planove, karte i komunikacijsku opremu koja pripada Hamasu, kao i osobne podatke o Hamasovim zapovjednicima i teroristima, prema vojnim izvorima.

Ove će informacije analizirati izraelska obavještajna služba i staviti ih na raspolaganje vojsci za buduće bitke, rečeno je.

Palestinska izvješća govore da su mnoge žrtve u kampu Džabaliji bili civili. Izraelska vojska kaže da još uvijek ne može reći koliko je civila ubijeno, tvrdeći da je u napadima ubijeno 50 terorista.

Informacije koje pružaju obje strane gotovo je nemoguće neovisno provjeriti.

7:55 - Glavni tajnik Ujedinjenih naroda "užasnut je napadom" izraelskih snaga na konvoj ambulantnih vozila u Gazi u petak, navodi se u priopćenju i dodaje da sukob "mora prestati". Palestinska organizacija Crvenog polumjeseca priopćila je da je jedno od njihovih ambulantnih vozila pogođeno "projektilom koji su ispalile izraelske snage" samo korak od ulaza u bolnicu u gradu Gazi, u napadu koji je, kako kaže, ubio 15 ljudi i ranio više od 60 drugih.

"Užasnut sam prijavljenim napadom u Gazi na konvoj hitne pomoći ispred bolnice Al Shifa. Slike tijela razbacanih po ulici ispred bolnice su potresne", naveo je Antonio Guterres u izjavi.

Novinar AFP-a na mjestu napada u petak vidio je više tijela pokraj pogođenog ambulantnog vozila ispred bolnice, koja je pretrpana civilima koji traže zaklon od izraelskog bombardiranja, kao i onima koji su ranjeni. Izraelska vojska priopćila je da je izvela zračni napad na "vozilo hitne pomoći za koje su snage identificirale da ga koristi teroristička ćelija Hamasa u neposrednoj blizini njihovog položaja u zoni borbe".

Inzistirajući da "nije zaboravio terorističke napade koje je u Izraelu počinio Hamas", šef UN-a je dodao da su "gotovo mjesec dana civili u Gazi, uključujući djecu i žene, opkoljeni, uskraćena im je pomoć, ubijani i bombama istjerani iz svojih domova. “To mora prestati”, nastavio je. Humanitarna situacija u Gazi "užasna je", rekao je.

Nema "ni približno dovoljno" hrane, vode i lijekova, dok je goriva za napajanje bolnica i postrojenja za vodu ponestaje, upozorio je. UN-ova skloništa u Gazi "imaju gotovo četiri puta više ljudi od punog kapaciteta i pogođena su bombardiranjem", nastavio je Guterres. "Mrtvačnice su prepune. Dućani su prazni. Sanitarna situacija je katastrofalna. Vidimo porast bolesti i respiratornih bolesti, posebno među djecom. Cijela populacija je traumatizirana. Nigdje nije sigurno", rekao je.

Guterres je ponovno pozvao na prekid vatre i na oslobađanje talaca koje je Hamas uzeo u napadu 7. listopada.

Palestinska militantna skupina ubila je više od 1400 ljudi u tom napadu, uglavnom civila, kažu izraelski dužnosnici. Izrael je uzvratio osvetničkim bombardiranjem Pojasa Gaze kojim upravlja Hamas, gdje je prema podacima ministarstva zdravstva, više od 9200 ljudi poginulo, većinom žena i djece. Guterres je ponovno pozvao sve strane da poštuju međunarodno humanitarno pravo i zaštite civile. "Svi oni s utjecajem moraju se potruditi kako bi osigurali poštivanje pravila ratovanja, okončali patnje i izbjegli prelijevanje sukoba koji bi mogao zahvatiti cijelu regiju", rekao je.

7:06 - U izraelskom zračnom napadu na vozila hitne pomoći koja su u petak korištena za evakuaciju ranjenika iz opkoljenog sjevernog dijela Gaze ubijeno je 15 ljudi i ranjeno njih 60, priopćilo je ministarstvo zdravstva enklave pod kontrolom Hamasa. Izraelska vojska navela je da je identificirala i pogodila vozilo hitne pomoći "koje je koristila teroristička ćelija Hamasa". Ustvrdila je da su u napadu ubijeni Hamasovi borci i optužila skupinu za prebacivanje militanata i oružja ambulantnim kolima.

Dužnosnik Hamasa Izat El Reshik rekao je da su navodi o prisutnosti njegovih boraca "neutemeljeni". Ašraf al-Kidra, glasnogovornik ministarstva zdravstva Gaze, rekao je da je vozilo hitne pomoći bilo dio konvoja koji je Izrael gađao u blizini bolnice al-Šifa u gradu Gazi. Kidra je rekao da je Izrael gađao konvoj vozila hitne pomoći na više od jedne lokacije, uključujući vrata bolnice al-Šifa i trg Ansar udaljen kilometar.

U izjavi o incidentu, izraelska vojska nije dala nikakve dokaze koji bi poduprli tvrdnju da je vozilo hitne pomoći bilo povezano s Hamasom, ali je navela da namjerava objaviti dodatne informacije. "Naglašavamo da je ovo područje borbena zona. Civili u tom području stalno se pozivaju da se evakuiraju prema jugu radi vlastite sigurnosti", rekla je vojska. Reuters nije uspio neovisno provjeriti navode nijedne strane.

Video podijeljen na društvenim mrežama prikazuje ljude kako leže u krvi pored kola hitne pomoći s bljeskajućim svjetlima na gradskoj ulici dok ljudi žure u pomoć. Na drugoj snimci prikazana su tri vozila hitne pomoći kako stoje u redu, a pokraj njih je nepomično ili se jedva pomicalo desetak ljudi.

Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je u objavi na društvenim mrežama da je "potpuno šokiran izvještajima o napadima na kola hitne pomoći koja evakuiraju pacijente", dodajući da pacijenti, zdravstveni radnici i medicinske ustanove moraju biti zaštićeni.

Ranije u petak najavljeno je da će kola hitne pomoći prebaciti kritično ozlijeđene Palestince koje hitno treba odvesti u Egipat na liječenje iz opkoljenog grada Gaze na jug enklave.

Izrael, koji je optužio Hamas za skrivanje zapovjednih centara i ulaza u tunele u bolnici al-Šifa, naredio je u listopadu svim civilima da napuste sjever Gaze, a njegova vojska okružila je u četvrtak to područje. Unatoč naredbi da civili napuste sjeverna područja Gaze, izraelska vojska nastavila je bombardirati i južni dio Pojasa Gaze. Hamas i vodstvo bolnice al-Šifa zanijekali su da se objekt koristi kao baza militanata.

7:00 - Američki dužnosnici ulažu intenzivne napore kako bi došlo do oslobađanja talaca koje drže militanti Hamasa u Gazi, ali nema jamstva za uspjeh niti vremenskog okvira, rekao je u petak visoki dužnosnik Bidenove administracije. Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da postoji "neizravan angažman" s ciljem pronalaženja načina da se taoci izvuku, ali da je posao izuzetno težak.

Hamas, koji vlada palestinskim Pojasom Gaze, ubio je 1400 ljudi i uzeo više od 240 talaca u napadu 7. listopada u južnom Izraelu. Mnogi taoci još uvijek su zatočeni u Gazi, gdje je izraelska vojska pokrenula zračne napade i kopneni napad te uspostavila opsadu. Dužnosnik je rekao da će biti potrebna "vrlo značajna stanka u sukobu" kako bi se taoci izvukli. "To je nešto o čemu se vodi vrlo ozbiljna i aktivna rasprava... još nema dogovora da se to doista učini, ali to je nešto na čemu iznimno naporno radimo", rekao je.

"Nadamo se i činimo sve što je u našoj moći da izvučemo taoce, ali nema apsolutno nikakvog jamstva da će se to dogoditi ili kada će se dogoditi", dodao je dužnosnik.

"Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali da svi taoci svih nacionalnosti izađu iz Gaze, tako da je ovdje u tijeku aktivan proces s višestrukim naporima, uključujući neizravno angažiranje da se pokuša pronaći okvir za dobivanje talaca iz Gaze", rekao je dužnosnik. Dužnosnik je rekao da administracija također pregovara s Hamasom o omogućavanju strancima zarobljenima u maloj enklavi siguran izlazak iz Gaze. Rekao je da su pregovori teški i da su uključivali pokušaj Hamasa da izvuče neke od svojih boraca.

Američki i izraelski dužnosnici to su smatrali neprihvatljivim i odbacili, rekao je dužnosnik.

Ranije danas američki državni tajnik Anthony Blinken rekao je, nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Tel Avivu, da poziva na humanitarnu stanku kako bi se omogućila dostava pomoći Gazi i olakšali napori za oslobađanje talaca, dok bi se istodobno Izraelu omogućilo da ostvari svoj cilj i porazi Hamas.