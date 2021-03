U Mjanmaru uhićen novinar, navodno je pretučen i ozlijeđen

Sigurnosne snage u Mjanmaru uhitile su poljskog novinara koji radi za njemačku novinsku agencije dpa, a u petak su podignute optužnice protiv petorice drugih novinara u sve okrutnijem vojnom gušenju prodemokratskih prosvjeda.

Vojnici su u četvrtak pritvorili Roberta Bociagu u Taunggyi, glavnom gradu savezne države Shan, izvijestio je portal Myanmar Mix, medijska kuća Khit Thit Media te mnogobrojni korisnici društvenih mreža, javlja dpa.

Tridesetgodišnji novinar navodno je pretučen i ozlijeđen, rekao je novinar Khit Thit Medija na Facebooku. Na fotografijama se moglo vidjeti da je Bociaga okružen vojnicima u uniformama te da se štiti rukama.

Njemačka agencija dpa trenutačno nije u kontaktu s Bociagom.

"Uhićenje i očigledno loše postupanje prema Robertu Bociagi duboko je uznemirujuće. Jako smo zabrinuti za našeg kolegu", rekao je glavni urednik dpa, Sven Goesmann.

In #Taunggyi, Shan state today, a man, believed to be a Polish national named Robert Bociaga was overpowered by a group of military men after he was seen taking pictures of them. We are still waiting for further updates on his whereabouts. #WhatsHappeningInMyanmar#Mar11Coup pic.twitter.com/HqAemnDWF2