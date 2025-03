U Londonu popravljali štetu iz Washingtona – Trump i Zelenski moraju opet za stol

Britanski premijer Kier Starmer bio je domaćin summita u Londonu, na koji su pozvani lideri 15-ak europskih država, većinom iz Europske unije, ali i izvan nje, poput Kanade i Turske, kako bi svi zajedno uz prisutnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pokušali izgraditi razrušene mostove savezničke podrške Ukrajini u obrani od ruske agresije. Mostovi izgledaju posebno srušeno nakon što je ukrajinski predsjednik u petak izbačen iz Bijele kuće nakon televizijski prenošene svađe s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i potpredsjednikom J. D. Vanceom.

Želi li SAD uništiti EU

Zelenski je u Londonu dočekan vrlo prijateljski, a javne izraze podrške primao je i od najvažnijih europskih državnika odmah nakon neugodnih prizora u Bijeloj kući u Washingtonu, no ukrajinski je predsjednik istovremeno pod velikim pritiskom svih koji shvaćaju da mora – htio ili ne htio, sviđalo se to nekome ili ne – hitno pronaći način repariranja odnosa s predsjednikom države o čijoj sigurnosnoj potpori ovisi sudbina cijele Europe.

– Mrzim što to moram reći, ali vrijeme je da europski lideri, uključujući Starmera, shvate da ova američka administracija zapravo želi uništiti Europsku uniju. Neki će reći da je to pretjerivanje, ali nije. To je ono što se u stvarnosti događa. Velikoj Britaniji u temeljnom je interesu da EU ostane snažan – komentirao je za britansku televiziju Channel 4 News bivši američki veleposlanik u EU (2014. – 2017.) Anthony Gardner. Činjenica da britanski premijer, lider zemlje koja je izašla iz Europske unije, u ovoj geopolitičkoj krizi ponovno vraća Veliku Britaniju za stol najvažnijih razgovora o sudbini kontinenta s čelnicima država članica EU možda na prvi pogled izgleda, ali ipak ne predstavlja neki novi temelj za mogućnost ponovnog pridruživanja Ujedinjenog Kraljevstva Europskoj uniji. Više je to rezultat svijesti da je sudbina Europe na kocki zbog ruske agresije na Ukrajinu, koju je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo prije tri godine i koja sada izgleda kao da bi mogla biti geopolitički nagrađena pod novim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sudbina Europe je na kocki dok Ukrajina ide "pod nož", kako to komentiraju ruski mediji u Moskvi, a američki predsjednik Trump govori Europljanima da ni obrana Europe više nije američka briga.

U takvim okolnostima, koje se dramatično razvijaju iz dana u dan, ali uglavnom u istom tonu i smjeru velikog dogovora Trumpa i Putina preko leđa Ukrajinaca i Europljana, britanski premijer Starmer bio je domaćin okupljanja odabranih državnika u Londonu, uoči kojega je najavio da su se Velika Britanija, Francuska i Ukrajina složile raditi na planu za primirje u Ukrajini, koji će prezentirati SAD-u. Čini se da je riječ o nekom novom planu koji je, kao ideja, nastao nakon svađe Zelenskog i Trumpa u petak u Bijeloj kući. Ako je tako, riječ je o pokušaju spašavanja stvari od potpunog raspada i kaosa među saveznicima. A preduvjet za takvo spašavanje stvari je popravak porušenih mostova između Kijeva i Washingtona. Između Zelenskog i Trumpa, ili između njihovih administracija. Ako to nije moguće, možda će i Zelenski morati žrtvovati sebe i svoj mandat, premda je to teška opcija o kojoj se zasad ne govori baš glasno, osim u krugovima Republikanske stranke u SAD-u i u nekim diplomatskim krugovima u Europi.

Britanski premijer Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušavaju već danima oraspoložiti Trumpa idejom o spremnosti njihovih zemalja da nakon ispregovaranog mira u Ukrajinu pošalju svoje vojnike kao mirotvorce. No Rusi to u svakoj mogućoj prilici odbacuju kao ideju, premda je Trump javno tvrdio da mu je predsjednik Putin ostavio dojam da će na to pristati. Na ruskoj televiziji, u emisiji TV-propagandista Vladimira Solovjova, otvoreno se govori kako će svi europski mirotvorci biti ubijani ako dođu: "Razmještajte koga hoćete, nazovite ih mirotvorcima, šizotvorcima – mi ćemo ih sve ubiti. Druge varijante jednostavno nemamo", rekao je Solovjov u četvrtak prošloga tjedna.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za vojni list Krasnaja Zvezda kaže da Rusija ne pristaje na dolazak europskih mirotvoraca jer bi njihova prisutnost u Ukrajini značila da "temeljni uzroci krize ostaju". Lavrov je pohvalio Trumpov "zdravorazumski" pristup prema Rusiji.

Ugledni njemački europarlamentarac Manfred Weber, šef relativno najvećeg kluba zastupnika europskih pučana, založio se u intervjuu za stvaranje europske vojske koja bi imala zajednički nuklearni kišobran. Po njemu, europska vojska izgradila bi se udruživanjem nacionalnih oružanih snaga, a nuklearni kapacitet došao bi od Francuske i Velike Britanije. Što opet zvuči kao povratak Londona na mala vrata u Bruxelles, premda to nije i premda nije jasno kako bi se za takvo što stvorila – i održala – politička volja.

Hoće li se div probuditi

Poljski premijer Donald Tusk, koji se i kao bivši predsjednik Europskog vijeća smatra jednim od važnijih sudionika različitih summita poput nedavnog u Parizu ili jučerašnjeg u Londonu, govori o Europi kao o "divu koji se probudio" i koji treba pokazati više samopouzdanja i snage na globalnoj sceni. Uoči puta u London Tusk je izjavio da je apsurdno da "500 milijuna Europljana traži od 300 milijuna Amerikanaca da ih obrane protiv 140 milijuna Rusa" te da Europljani trebaju konačno preuzeti brigu za svoju sigurnost. No čini se da i Tusk dobro shvaća koliko je to težak zadatak za Europu i u mirnijim vremenima, a pogotovo težak u vremenima puknuća transatlantskih odnosa, kad se Europa zapravo nalazi između dviju vatri, i s Istoka i sa Zapada.

– Najvažnije je da izbjegnemo rizik podjele kolektivnog Zapada. Velika Britanija i Italija u tome mogu igrati važnu ulogu izgradnje mostova – rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni po dolasku u London.

U četvrtak je u Bruxellesu zakazan summit Europskog vijeća, na kojemu se također očekuje ukrajinski predsjednik Zelenski, a ondje će se također razgovarati o jačanju zajedničke europske obrane te o spašavanju transatlantskih odnosa nakon dramatičnog razvoja događaja koji su kulminirali izbacivanjem Zelenskog iz Bijele kuće u petak.