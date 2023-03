U Kijev s Plenkovićem stigao i Medved. Veleposlanica Djamić: 'Doći ovamo pokazuje veliko srce'

Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je ovoga petka stigao u Kijev u povodu godišnjice ukrajinskog oslobađanja Buče, odao je u petak priznanje ukrajinskom narodu na "junaštvu i neizmjernom otporu" ruskoj agresiji. Plenković je po dolasku razgovarao s ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom, koji je njegov današnji dolazak u Kijev nazvao "snažnom porukom potpore i solidarnosti".

Šmihal se Plenkoviću zahvalio na posjetu Kijevu i sudjelovanju na samitu u Buči. "Zahvalan sam vam i na potpori tijekom proteklih 13 mjeseci od početka neisprovocirane sveobuhvatne ruske agresije", dodao je.

Povodom godišnjice oslobođenja Buče koja je postala simbol ruskih zločina, organiziran je sastanak na vrhu ''Buča - odgovornost Rusije za zločine u Ukrajini''. Osim Plenkovića, u Kijev je stigao i ministar branitelja Tomo Medved koji se sastao s ukrajinskom kolegicom Irinom Friz, sa kojom je razgovarao o inicijativi o primanju ranjenih ukrajinskih vojnika u Hrvatsku.

- Uz niz drugih sastanaka, danas sam imao i bilateralni sastanak s ministricom branitelja Ukrajine Irinom Friz. Prošli smo sve detalje vezano uz našu inicijativu primanja ranjenika iz Ukrajine. Prije dva dana smo imali video konferenciju gdje smo predstavili koncept, danas smo detaljno prošli kroz sadržaj tog programa i vrlo brzo očekujemo da će Ukrajina pripremiti prvih 20 ranjenika koje će Hrvatska primiti. Naš bolnički sustav u skladu s njihovom dijagnozom definirat će program liječenja. Ovo je samo prvi dolazak od 20 ranjenika, nakon toga uslijedit će proces po prioritetima kako ga vidi Ukrajina - poručio je Medved. Osim njega, s hrvatske strane pridružila im se i Anica Djamić, hrvatska veleposlanica u Ukrajini.

- Ovaj dolazak je veoma važan. Premijer je ovdje već četvrti put, od kolovoza 2021. To pokazuje da je on zainteresiran za sve što se događa u Ukrajini i da će on osobno davati podršku, zajedno s vladom. U diplomatskim krugovima to je jako dobro odjeknulo, svi su svjesni što znači i doći osobno ovamo. Put je puno kompliciraniji, a ako se netko odluči doći, to pokazuje njihovo veliko srce - poručila je.