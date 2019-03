'U kampanju smo uložili oko 5000 kuna vlastitih sredstava i nismo davali nikakva lažna obećanja'

Na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Iloka nezavisna lista, koju ste vi predvodili, premoćno je pobijedila. Kako ste uspjeli još jednom poraziti HDZ i SDP??

Iskreno, očekivala sam pobjedu i poslije svega mogu samo zahvaliti građanima na povjerenju. Mislim da su građani Iloka i prigradskih naselja prepoznali moj dosadašnji rad i sve ono što sam radila i radim od kako sam na čelu grada kao gradonačelnica. Svi znaju što se i kako ranije radilo u Iloku, a kako se radi danas od kako sam ja na čelu grada. HDZ s partnerima izazvao je prijevremene izbore iako za to nije bilo nikakve potrebe. Imali su većinu u vijeću, mogli sve izglasati, a sada su dobili manje nego što su imali. Građani sve to vide i ne može ih se samo tako lako prevariti, slagati i kupiti nekakvim lažnim obećanjima. Shvatili su što mi je želja, raditi za interese grada i njegovih građana.

Tko su ljudi na vašoj listi koji su tako uvjerljivo dobili izbore u Iloku?

To su obični, ali prepoznatljivi građani koji ranije nisu bili u politici. Uz to su hrabri i nisu se dali uplašiti na što sam iznimno ponosna. I oni su se suočavali s raznim pritiscima kojima su odoljeli. Isto tako vidjeli su kako me se i za što neistinito proziva. Pri tome mi smo u našu izbornu kampanju uložili oko 5000 kuna vlastitih sredstava i nismo davali nikakva lažna obećanja, potpisivali predugovore i sl.

Što poslije ovih izbora i pobjede vaše liste, koja vam osigurava apsolutnu većinu u Gradskom vijeću, mogu očekivati Iločani?

Imat ćemo stabilno vijeće i mislim da slijedi jedan dobar period za Grad Ilok. Nastavit ću raditi prema svome programu za sve građane, za sve generacije grada jer želim svima pružiti priliku i da se svi osjećaju zaštićeno. Nitko u Iloku nije višak te pozivam sve da se sa svojim idejama, prijedlozima i aktivnostima uključe u razvoj grada. Infrastruktura u Iloku je kvalitetna pa ćemo maksimalne napore dati na razvoj gospodarstva. Prošle godine vraćali smo dugove i zaostatke koji su stvoreni ranijih godina, a sada krećemo s aktivnostima koje bi trebale donijeti oporavak gospodarstva.