U izbornoj noći vjerojatno se neće znati je li pobijedio Trump ili Biden

Izborna noć u Sjedinjenim Američkim Državama neće dati pobjednika, sigurni su američki analitičari. Amerika se već sada sprema za nešto dosadniju izbornu večer 3. studenog nego inače. Svi ovisnici o vijestima i politici diljem svijeta također se moraju pripremiti na veliku vjerojatnost da se u večeri predsjedničkih izbora, na kojima će se sučeliti predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden, neće znati tko je pobijedio.

Naime, zbog velikog broja birača koji će glasati poštom i čiji će se glasovi brojiti nekoliko dana nakon izbora, analitičari se spremaju na mogućnost da će novi ili stari predsjednik biti proglašen tek potkraj tjedna (izbori se, kao i uvijek, održavaju utorkom), ili čak mnogo kasnije. I Facebook je izvijestio da se “sprema za izbornu noć bez konačnih rezultata”.

Nikako ne priznati poraz

No postoji još jedna izrazito realna mogućnost koja ima uporišta u istraživanjima: rezultati bi tijekom izborne noći mogli ukazivati na Trumpovu pobjedu zato što su njegovi birači mnogo skloniji izlasku na sama birališta. Kako dani budu prolazili, ispunjeni glasački listići koji će dolaziti poštom mogli bi preokrenuti rezultate i pokazati da je Biden pobijedio (njegovi pristalice mnogo češće u anketama navode da će glasati poštom). Mnogi su analitičari zaključili da postoji velika šansa da će Trump u tom slučaju proglasiti pobjedu te da bi mogao, ako se rezultat preokrene, tvrditi da se dogodila izborna prijevara. S druge strane, raste i broj demokrata koji Bidenu poručuju da nikako ne priznaje poraz na izborima.

Sve to ukazuje na razmjere podjela u današnjem SAD-u. Na izborima 3. studenog Amerikanci biraju predsjednika, 35 senatora te cijeli Predstavnički dom, a glasanje poštom neobično je važno ove godine jer će zbog pandemije koronavirusa mnogi birači htjeti ostati kod kuće umjesto da se gužvaju na pretrpanim glasačkim mjestima. Takvo se “glasanje na daljinu” koristilo i prije, a na izborima 2016. gotovo je četvrtina birača tako obavila svoju građansku dužnost. Sve savezne države svojim će biračima ponuditi opciju glasanja putem pošte, no u nekima je to popraćeno raznim ograničenjima. Primjerice u Teksasu će birač moratidokazati da je spriječen doći na biralište, a neće kao razlog moći navesti samo strah od zaraze koronavirusom.

U Kaliforniji, pak, svim će biračima na kućnu adresu stići izborni listić. Trump je već više puta rekao da će glasanje poštom biti prepuno nepravilnosti te da bi moglo voditi izbornoj prijevari. Sredinom kolovoza rekao je da će biti potrebni “mjeseci, a možda i godine” kako bi se saznalo izbornog pobjednika. Mnogi su njegovo “lobiranje” za što veće ograničavanje poštanskog glasanja povezali s činjenicom da su prema anketama Bidenovi birači otprilike dvostruko spremniji glasati tako nego njegovi. Trump je biračima u Sjevernoj Karolini prošle srijede poručio da glasaju dva puta, jednom putem pošte, drugi put na biračkom mjestu, što je ilegalno. U nekim saveznim državama ti bi dvostruki glasači završili u zatvoru, a mnogi su analitičari Trumpov apel opisali kao sijanje kaosa.

Prošlog je tjedna tvrtka Hawkfish, koju je osnovao milijarder i ovogodišnji demokratski predsjednički kandidat Michael Bloomberg koji je nakon odustajanja podržao Bidena, ustvrdila da je vjerojatan scenarij s početka teksta: Trump bi zbog velike izlaznosti svojih birača mogao u samoj izbornoj noći, kako će rezultati s birališta pristizati, voditi i u državama koje se uglavnom opredjeljuju za demokrate. Iz Hawkfisha kažu da je računica sljedeća: prema anketama, više od 40 posto birača glasat će putem pošte, od toga oko polovica Bidenovih te svaki četvrti Trumpov. U ključnim državama, u kojima se pobjednik ne zna unaprijed, dvije trećine Bidenovih pristalica glasat će na daljinu. Prema procjenama te tvrtke, demokratski predsjednički kandidat mogao bi preuzeti vodstvo tek nakon 75 posto prebrojanih listića koji će stizati poštom te je zaključeno da bi to bi moglo potrajati “više dana”.

Dogodi li se to, Trump bi mogao proglasiti pobjedu prije nego stignu glasovi poštom. Predsjednik SAD-a to je već napravio 2018. prilikom izbora za senatora Floride, kao i guvernera te države, kad je na Twitteru napisao da je “veliki broj novih listića došao niotkuda” te da se “moramo držati (rezultata op. a.) s izborne noći”. Ti su prvi rezultati pokazivali pobjedu republikanskih kandidata, a glasovi poštom na kraju nisu promijenili ishod.

– Trumpovo proglašenje pobjede neće imati pravni učinak, ali moglo bi uvjeriti njegove zagrižene pristaše da je pobijedio na izborima te da bi svaka promjena mogla biti rezultat prijevare. To izaziva zabrinutost – rekao je profesor iz Kalifornije Richard Hasen za New York Times. Hillary Clinton, bivša predsjednička kandidatkinja koju je Trump pobijedio 2016., Bidenu je nedavno poručila da nikako “ne prizna poraz” ako izbori budu iole tijesni. U predsjednikovoj kampanji teze demokrata nazvane su “nepotkrijepljenom teorijom zavjere”. No Trump je još 2016. govorio da će rezultate izbora priznati samo ako pobijedi. Svojim je biračima u kolovozu poručio da će izgubiti ove izbore “jedino ako oni budu namješteni”.

Presudit će TV debate

Trump bi, kažu analitičari, u slučaju poraza mogao tražiti da odluku o pobjedniku donese sud. To ne bi bilo prvi put u američkoj povijesti: prije 20 godina nakon kontroverznog ponovnog brojenja glasova u Floridi, Vrhovni je sud odredio da je George W. Bush pobijedio demokratskog protukandidata Ala Gorea.

Zbog toga su neki zaključili da Amerikance ne očekuje izborna noć, već izborni tjedan ili možda čak i mjesec. Nadajmo se barem da ishod neće biti poput onoga na izborima 1876., kada su se natjecali republikanac Rutherford Hayes i demokrat Samuel Tilden.

Hayes je postao predsjednik, ali nakon dogovora dviju stranaka, a povjesničari ni do danas nisu zaključili tko je zaista pobijedio na izborima na kojima je službeni rezultat elektorskih glasova bio 185 prema 184 za republikanca.

Prema posljednjim anketama, Biden je još uvijek u prednosti ispred Trumpa, i to skoro 10 postotnih poena na nacionalnoj razini. No, razlika je manja u ključnim državama, a republikanci su manje u anketama spremni izjasniti se koga podržavaju. Dvojica će kandidata još održati televizijske debate koje bi se mogle pokazati presudnima.