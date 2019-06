U IT sam uložio jer je to isključivo naša pamet i kreativnost

Miroslav Škoro, koji ulazi u utrku za Pantovčak, većini je poznat kao pjevač, ali riječ je i o vrlo obrazovanoj osobi sa širokim poduzetničkim interesom koji mu godišnje donosi milijune kuna prihoda i ozbiljnu zaradu. Većinu svojih prihoda, istina, Škoro ostvaruje od autorskog rada i nastupa, međutim tijekom karijere novac je oplođivao i u sektorima u kojima ga publika ne bi očekivala.

Visoka dodana vrijednost

Vlasnik je i suvlasnik nekoliko tvrtki, a iz vlastitog poslovnog iskustva stoga ističe da je budućnost hrvatskog gospodarstva u kreativnim industrijama i razvoju proizvoda s visokom dodanom vrijednošću, ali isto tako i u konzistentnoj poreznoj i investicijskoj politici s dugoročno definiranom strategijom razvoja bez koje, kako kaže, nema uspjeha ni u razvijenoj Njemačkoj, a kamoli ubrzavanja rasta u Hrvatskoj. Bazna tvrtka Škorina poslovnog portfelja je Campus d.o.o., koju vodi njegova supruga. Na toj se tvrtki evidentiraju prihodi od autorskih prava, a također i organizira i naplaćuje sve nastupe. Škoro je jako aktivan na zaštiti autorskih prava, na tom je području stekao i titulu doktora ekonomskih znanosti, a u sektoru razvoja kreativnih industrija vidi veliku priliku za razvoj.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

– Te industrije neosporno su pokazale veliku snagu bilježeći rast i u doba zadnje gospodarske krize. Uz resurse koje imamo, naša jedina prava komparativna prednost leži upravo u našim kreativnim industrijama – poručuje Škoro pa podsjeća da je još engleski kralj Henrik VIII., osim po svojim mnogobrojnim ženidbama, poznat i kao vladar koji se bavio zaštitom autorskih prava jer je pokrenuo ovjeravanje tiskanih materijala u smislu zaštite. Povjerenje u rast kreativnih industrija inspiriralo ga je 2011. godine da investira u tada relativno malu tvrtku Omega software u kojoj drži 5 posto udjela. Ta tvrtka danas ima više od 100 zaposlenih inženjera, a ostvaruje godišnju zaradu veću od 12 milijuna kuna.

– Ono što me je privuklo Omegi je jasna vizija u potenciranje vlastitog razvoja. Ta tvrtka na tržištu nudi samo i isključivo proizvode koji su rezultat pameti i rada hrvatskih ljudi. Kreativni potencijal je nevjerojatan, a ljudi koji vode tvrtku su mladi, hrabri i neumorni. Jedino što mene kao kreativca može oduševiti je kreativnost drugih, a toga u Omegi ima napretek – komentira nam predsjednički kandidat. Biznis koji valja spomenuti su Vina Škoro, etiketa koju je pokrenuo iz vlastitih prihoda. Kaže da tu aktivnost ne bi nazvao biznisom jer ne ostvaruje tako velike prihode.

– Devastiranoj Slavoniji treba pomoći i moja je procjena da je to najbolje raditi investiranjem u ono čime je ta Slavonija bogata, a to su vrijedni i pošteni ljudi, plodna zemlja kojom teku velike rijeke i naše bogate šume. Mi smo odlučili podržati vinogradarstvo i vinarstvo i ponosni smo na to. Hvala Bogu ima drugih djelatnosti koje su uspješne, pa možemo financirati taj projekt. Ako se okolnosti malo promijene, bit će to i posao u kojem nećemo proizvoditi gubitak. Za sada, na našem vinu svi bolje zarađuju od nas – komentira, ali pojašnjava i da iz prve ruke može vidjeti koliko je važno organizirati proizvodnju prema konačnom proizvodu.

– Kilogram graševine možete kupiti za samo tri kune, dok bocu vina vrhunske graševine ipak možete prodati za deset i petnaest puta više. Kao drugi potencijal vidim razvijanje uslužnih djelatnosti kojima možemo biti konkurentni ako se odredimo prema ciljnoj skupini i radimo na granici svojih mogućnosti. Uspijemo li pri tome stvoriti i sinergiju između ta dva sektora, primjerice hrvatski zdravi proizvodi u hrvatskom turizmu, onda ne bi trebalo biti problema – rješenje je Škore za ubrzanje razvoja.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL/Ilustracija

Prečesta promjena zakona

Kao poduzetnik, uočava slične probleme koje navodi većina gospodarstvenika koja posluje na domaćem terenu, a među njima i česte promjene regulative.

– Nama će krenuti nabolje kada se dugoročno odredimo u našoj gospodarskoj i poreznoj strategiji. To moramo začavlati i proglasiti svetim pismom za sljedećih barem 25 godina. Nijemci već sad rade strategiju do 2100. godine. Ako svakih četiri godine dolazi nova garnitura kojoj treba neko vrijeme da se snađu i pohvataju konce, pa onda dovode svoje nesposobne, a podobne stranačke kadrove i pri tome mijenjaju sve do portira, nema tu sreće. Političke promjene moraju značiti zahvate u smislu horizontalne rotacije ili zamjene određenih kadrova, međutim, vertikalno moramo imati sposobne i stručne ljude koji znaju svoj posao. U njih se ne smije dirati sve dok rade kvalitetno i sukladno onoj spomenutoj dugoročnoj strategiji. Kod nas nitko ne želi ulagati i raditi jer ne zna što ga čeka sutra. Sve ovisi na kojoj će se nozi probuditi neki dužnosnik i koliko smo daleko od izbora – zaključuje Škoro.