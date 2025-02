U Istri izbio veliki požar: Gase ga kanaderi, na terenu 50 vatrogasaca, vjetar radi probleme

Požar većih razmjera izbio je u srijedu poslijepodne podno Učke u blizini naselja Jasenovik-Kožljak na Labinštini, do sada je izgorjelo dvadeset hektara raslinja, a kuće nisu ugrožene, izvijestili su iz Vatrogasne zajednice Istarske županije Vatra je planula oko 14,30 sati i zahvatila dvadesetak hektara trave i niskog raslinja, a uzrok za sada nije poznat. Nisu ugrožena naselja i kuće, ali problem predstavlja vjetar koji 'kruži' i stvara vrtloge. Požar je zasad pod nadzorom, a u tome pomaže i kanader koji se vodom snabdijeva u Plominskom zaljevu. Na intervenciji je 50 vatrogasaca labinske javne vatrogasne postrojbe s petnaest vozila i članovi istarskih DVD-ova koji su poslali snage na teren. Vatrogasci se nadaju da vjetar neće promijeniti smjer jer bi to moglo otežati gašenje, a kada okolnosti bude to dozvoljavale izvršit će se očevid te utvrditi uzrok požara. - Zasad vjetar zasad nije jak i nadamo se da će tako i ostati, da vatru što prije lokaliziramo - poručio je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.

>>FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će najpopularnije hrvatske destinacije izgledati za 100 godina. Plitvička jezera su nestvarna>>