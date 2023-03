U HSS učlanjen bivši gradonačelnik Čakovca koji je lažirao prijetnje smrću: On je značajno pojačanje

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak izvijestio je u petak da se toj stranci pridružio bivši SDP-ovac i bivši gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač, protiv kojeg je podignuta optužnica zbog lažiranja prijetnji smrću, no, šef HSS-a uvjeren je da je on značajno pojačanje stranci. „HSS od danas ima novog člana, samim time i Klub HSS-a i Radničke fronte pa nas je sad ukupno četiri. Riječ je zastupniku i bivšem gradonačelniku Čakovca Stjepanu Kovaču, kojeg imam čast pozdraviti i zahvaliti se na ukazanom povjerenju”, kazao je Beljak na konferenciji za novinare.

Uvjeren je da je HSS s Kovačem dobio značajno pojačanje u III. izbornoj jedinici te da se imaju pravo nadati se dobrim rezultatima na predstojećim parlamentarnim izborima.

HSS ponovno ima tri saborska zastupnika, naglasio je, najavivši da to nije krajnji broj jer se razgovara se s još nekim zastupnicima. Kovač je zahvalio Beljaku na pozivu za ulazak u stranku, uz uvjerenje da će opravdati to povjerenje i to što su vidjeli potencijal u njemu, da mogu učiniti više na jačanju stranke. Na pitanje nema li problem s tim što je protiv Kovača podignuta optužnica zbog lažiranja prijetnji smrću, Beljak je odgovorio da je predugo u politici da bi se osvrtao na 'čisto političke obračune' te da se o tome može razgovarati kad presuda bude pravomoćna.

„Živimo u državi gdje je na vlasti stranka koja je pravomoćno osuđena za kriminal i koja i dalje pljačka državu. I što god je netko napravio i što god mu se stavlja na teret, ne može biti ni približno onome što rade premijer i stranka na vlasti već 30 godina”, poručio je Beljak. Kovač, koji do sada nije baš bio osobito aktivan i svega nekoliko puta se javio za riječ, najavio je da će sada više aktivirati u Saboru, Klubu HSS-a, ali i na terenu III. izborne jedinice.

