Brodsko-posavska županija: Zaraženo pet radnika koji su se vratili iz inozemstva

U Hrvatskoj je do jučer u 14 sati oboljeno 36 osoba, što je najviši rast posljednjih dana. Ukupno je zaražena 2.161 osoba. Na sreću u tom 24-satnom razdoblju nitko nije preminuo, a ukupno je do sada preminulo 86 osoba, dok je oporavljenih ukupno 1.689 osoba. U bolnici je 194 pacijenata, a na respiratoru 15.

Nakon konferencije za medije Stožera civilne zaštite RH pristigli su rezultati za 52 uzorka te je potvrđeno još šest novih zaraženih u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Tijek događaja:

12.39 - Potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom na području Koprivničko-križevačke županije, izvijestio je Stožer u subotu.

Riječ je o korisniku i zaposlenici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, kontaktima ranije pozitivnih osoba, priopćili su iz Županijskog stožera.

Na području Koprivničko-križevačke županije od početka epidemije ukupno su 83 osobe oboljele od Covid-19 infekcije, a izliječeno je 28 osoba. Gotovo dvije trećine zaraženih su iz Doma za starije.

12.33 - Nakon tri tjedna bez novoboljelih, u petak je u Brodsko-posavskoj potvrđen jedan novi slučaj zaraze, a danas još pet. U svih šest slučajeva riječ je o radnicima koji su se vratili s rada u inozemstvu. Tako je ukupna brojka oboljelih od COVID-a 19 na području ove županije trenutno 26. Uz ove pozitivne, pristiglo je i sedam negativnih nalaza, no kako nije prošlo vrijeme inkubacije, testiranje će biti ponovljeno.

- Ovo je pokazatelj kako se situacija može promijeniti jako brzo i koliko je bitno da oni kojima je propisana mjera samoizolacije, poštuju sve odredbe. U tijeku je i dalje epidemiološka obrada - kazao je epidemiolog Ante Cvitković, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

12.06 - Jedna osoba preminula je i u Virovitičko-podravskoj županiji. Osoba je bila na respiratoru i preminula je u KBC Osijek. Nema novozaraženih.

12.00 - U Karlovačkoj županiji nema novooboljelih osoba od koronavirusa. Jučer je testirano 57 osoba i svi pristigli nalazi su negativni (ukupno se testirano 1772 osobe). U OB Karlovac nema niti jednog pacijenta oboljelog od koronavirusa, na kućnom liječenju još ih se nalazi 3, 1 osoba je preminula. U Karlovačkoj županiji je izliječeno 26 osoba. Otpušten je pacijent iz Klinike za infektivne bolesti dr.Fran Mihaljević iz Zagreba te se osjeća dobro.

Tijekom dana kroz DRIVE IN testiranje bit će uzeto oko 70 uzoraka. U samoizolaciji se nalazi 717 osoba. U protekla 24 sata evidentirano je 1 kršenje mjere samoizolacije. U karanteni Grabovac nalazi se 12 osoba pod mjerama samoizolacije.

11.54 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je 39. dan bez novooboljelih osoba, te od 22. travnja u županiji nema ni jedne potvrđene oboljele osobe. U samoizolaciji se trenutno nalazi 345 osoba, 16 uzoraka je poslano na analizu, te ju ukupno testirano 661 osoba, stoji u priopćenju.

11.32 - Na području Krapinsko – zagorske županije već jedanaesti dan nije zabilježena niti jedna novozaražena osoba koronavirusom, a u protekla 24 sata ozdravile su još 2 osobe; iz Petrovskog i Oroslavja.



Ukupan broj ozdravljenih sada je 99, a trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom iznosi 39,priopćio je Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

11.18 - U Splitsko-dalmatinskoj županiji dvije su novozaražene osobe koronavirusom. Radi se o osobama iz Splita. Jedna zdravstvena djelatnica i jedna nezdravstvena djelatnica privatnog doma za starije i nemoćne.

Osobe se već 14 dana nalaze u samoizolaciji te su nakon isteka 14 dana testirane i njihov nalaz na COVID infekciju je pozitivan. Nisu u kontaktu ni s djelatnicima niti s korisnicima doma.

- Do sada su na području Splitsko-dalmatinske županije ukupno izliječene 374 osobe. 53 osobe su hospitalizirane. 140 zdravstvenih djelatnika se nalazi u samoizolaciji. 7 osoba je na respiratoru i to 4 iz Splitsko-dalmatinske županije i 3 iz Šibensko-kninske županije. 9 osoba se nalazi u karanteni hotela Zagreb na Duilovu. Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 538 slučajeva zaraze korona virusom - stoji u priopćenju.

11.10 - U Istarskoj županiji nema novooboljelih, a unutar 24 sata ispitano je 53 uzoraka brisa. Trenutno je na ispitivanju 22 uzorka brisa.

0 9.53 - Na području Šibensko-kninske županije sedmi dan za redom nema novooboljelih osoba od koronavirusa. Jučer je javljeno da je jedan pacijent iz Šibensko-kninske županije pozitivan na koronavirus. Riječ je o pacijentu s prebivalištem na području grada Knina, koji je bio na brodu gdje je bio u kontaktu sa više oboljelih osoba od COVID-19. Po povratku u Hrvatsku je bio u samoizolaciji u Splitu. Splitska epidemiologija ga je vodila pod zdravstvenim nadzorom i tamo su ga testirali, te je nalaz bio pozitivan. Izloženih kontakata u Šibensko-kninskoj županiji nije bilo.



Do danas, od ukupno 90 oboljelih oporavilo se njih 69. Nažalost, u klinici za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“ u Zagrebu preminula je pacijentica s područja naše županije, stara 71 godinu, kronični bolesnik koja je bila pozitivna na COVID-19. Ovo je treći slučaj sa smrtnim ishodom osobe oboljele od koronavirusa u našoj županiji.



Na Odjelu infektologije šibenske bolnice nema hospitaliziranih pacijenata oboljelih od COVID-19. Tri pacijenta iz šibenske bolnice i dalje se liječe u KBC Split i sva tri su na respiratoru. Pod mjerama zdravstvenog nadzora je 102 osobe, od čega je 24 kontakt s oboljelim od COVID-19. Do danas je u Šibensko-kninskoj županiji uzeto 1668 uzoraka - istakli su iz stožera šibensko kninske županije.

09.44 - Vukovarsko-srijemska županija jedanaesti dan je bez novooboljelih osoba od COVID-19, te je tako i dalje ukupno 40 oboljelih osoba.

Trenutno u županiji 1 osoba je hospitalizirana zbog COVID-19 bolesti, a u protekla 24 sata izliječeno je 5 osoba, što čini ukupno izliječenih na području županije 33. Još 7 osoba iz Županije se vode kao bolesni.

U samoizolaciji na području županije nalazi se 419 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana zabilježena su 3 nova slučaja mjere samoizolacije.

09.37 - Nema novooboljelih na području Zadarske županije, a s današnjim danom ozdravile su 73 osobe. Do sada je ukupno testirano 2033 uzoraka, a tijekom jučerašnjeg dana 59.



Na COVID odjelu Opće bolnice Zadar nema hospitaliziranih osoba.



Aktivni nadzor provodi se nad 795 osoba, a istekao je nad 2864 stanovnika.

07.13 "Ja sam prije tjedan dana poslužila kao pokusni kunić HZJZ-u jer su oni isprobavali svoj test među nas nekoliko. Ja sam negativna u tom testu. Nemam antitijela i nemam virus na brisu, kada sam ga radila", kazala je sinoć ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić komentirajući serološka testiranja koja su započela u Hrvatskoj.

07.08 Koronavirus se proširio na otoku Braču te je taj otok postao novo žarište u Hrvatskoj - tamo su zabilježena 22 nova slučaja zaraze. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za Dnevnik Nove TV rekao je kako se najvjerojatnije radi o nultom pacijentu koji je pušten iz splitske bolnice pozitivan na koronavirus, a pritom nema simptome.

VIDEO: Kako pravilno oprati ruke

"Pacijent se najvjerojatnije zarazio u bolnici, ako je on taj nulti pacijent. Jer on je bio od 11. do 17. travnja u bolnici i nakon toga je otpušten i najvjerojatnije je tamo bio u kontaktu s nekim tko je također, najvjerojatnije, asimtomatski pa se nije znalo da je pozitivan i sa sobom virus ponio na Brač", rekao je Capak i dodao da je pacijent potom na Braču primio mnogo posjeta zbog čega je došlo do proširenja kontakata te je rekao da je to svima upozorenje.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić rekla je da je stigao zahtjev da se na Braču uvedu mjere slične onima koje su vrijedile do 27. travnja prije popuštanja mjera.