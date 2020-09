U Hrvatskoj 2128 aktivnih slučajeva. Markotić ima jedan savjet za građane

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 212 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj 2128.

7:21 - Dok svjetske farmaceutske tvrtke i najprestižniji znanstvenici užurbano rade na proizvodnji cjepiva koje bi pomoglo da se riješimo pandemije novog korona virusa, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Alemka Markotić upozorava da i neki jednostavni postupci kao higijena nosa mogu pomoći u borbi s infekcijama dišnog sustava.

- Tijekom proljeća i početkom ljeta jedan dio osoba s dugotrajno pozitivnim brisevima mi se obratio za pomoć. S obzirom na to da specifičnog lijeka za sada nema, razmišljala sam kako im najbolje pomoći. Pretpostavka je bila da se vjerojatno radi o defektnim virusnim česticama ili virusima koji su izgubili svoju moć zaražavanja, no za to još nije bilo dovoljno informacija u relevantnoj znanstvenoj i stručnoj literaturi te su oni morali biti u izolaciji do dobivanja negativnih nalaza brisa. Razmišljala sam da bi možda dobra toaleta nosa, odnosno ispiranje i vlaženje nosa preparatima na bazi morske soli, mogla pomoći u odstranjivanju mrtvog epitela u nosu, a time i virusnih čestica iz toga epitela.

Savjetovala sam da 3-4 puta dnevno osvježe i očiste nos uštrcavanjem preparata na bazi morske vode kroz 2-3 dana i da nakon toga naprave kontrolni bris. Na sreću u većine je nakon toga postupka, nalaz brisa bio negativan i mogli su konačno završiti s izolacijom i vratiti se u „novo normalan“ život – kaže profesorica Markotić za 24sata. Sljedeći korak je bilo znanstveno dokazivanje ovoga ovog zanimljivog opažanja.