Hrvati sve više na meti hakera, otkriveno što im je posebno zanimljivo

ZAPALIO SE DIMNJAK

Deveteročlanoj obitelji izgorjela kuća koju su kupili na kredit: 'Suze, užas, noge su se odsjekle'

Obitelj Tomašić u nekoliko je minuta ostala bez krova nad glavom, unatoč brzoj intervenciji vatrogasaca. "Bilo nas je u kompletu devet vozila i 16 vatrogasaca. Bila je to nemoguća misija, to je starija kuća, suha građa i sve ostalo. A došlo je do zapaljenja dimnjaka", objasnio je Danijel Hržina, zapovjednik DVD-a Križ.