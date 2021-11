U devet mjeseci poginule 53 osobe više no u isto vrijeme 2020.

Na hrvatskim cestama, u prvih devet mjeseci ove godine poginulo je 259 osoba, što su 53 osobe ili 25,7 posto više no u isto vrijeme 2020., kada je poginulo 206 osoba. Alarmantni su to podaci koje je objavio MUP, a u sklopu sada već tradicionalnih podataka koji se već duže vrijeme objavljuju nakon svakog vikenda.

Naime, policija već dosta dugo vremena provodi vikend akcije tijekom kojih pojačano kontrolira promet, poglavito ono što oni zovu četiri ubojice u prometu: alkohol, brzinu, mobitel i pojas. Ispada da svi njihovi apeli, pa čak i stroži zakon koji je trenutačno na snazi ne daju neke velike rezultate. Jer i proteklog vikenda, policija je na hrvatskim cestama evidentirala 4586 raznih prekršaja.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 11.09.2021., Zagreb - U novozagrebackom naselju Travno u prometnoj nesreci poginup motociklist. Policija obavlja ocevid na mjestu nesrece. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Od tog broja, 463 vozača su uhvaćena kako voze pod utjecajem alkohola, a rekorder je imao 3,17 promila i uhvaćen je na području PU brodsko - posavske. Nadalje, 1815 vozača je ovaj vikend uhvaćeno kako voze prebrzo, s tim da je rekordna brzina zabilježena na području PU vukovarsko-srijemske, gdje je jedan vozač uhvaćen kako juri cestom s 234 kilometra na sata. Osim brzine i alkohola, policija obično pojačano kontrolira vezanje pojasom i telefoniranje tijekom vožnje. Ovog vikenda su 562 osobe sankcionirane zbog nevezanja pojasa, a 201 zbog telefoniranja u vožnji.

Najviše alkoholiziranih vozača bilo je na području PU zagrebačke, njih 88. Ono što posebno zabrinjava je da među vozačima pod utjecajem alkohola prednjače mladi vozači u dobi od 18 do 24 godine. Takvih je ovaj vikend bilo 111, a uglavnom su u krvi imali između 0,5 do 1 promila alkohola u krvi. Inače policija je ovaj vikend zaustavila i 21 vozača koji su recidivisti, a ukupno su prijavljeni zbog 26 teških prekršaja - njih je 12 vozilo pod utjecajem alkohola, sedam u vrijeme dok su imali zabranu upravljanja, četvorica prije no što su položili vozački ispit.

Inače, u MUP-u kažu i da se tijekom vikenda dogodilo 56 nesreća s nastradalim osobama, a u tim nesrećama jedna je osoba poginula, devet ih je teže, a dvije su lakše ozlijeđene.

>> Pogledajte i ovaj video: Rusi masovno dolaze u Zagreb na cijepljenje, avioprijevoznici iz Moskve lete šest puta tjedno