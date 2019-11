U Bijelu kuću žele samo političari stariji od 70 godina

Ovih dana broj kandidata za predsjedničku nominaciju američke Demokratske stranke dodatno je porastao. Za utrku se nominirao i Michael Bloomberg, milijarder i bivši gradonačelnik New Yorka, koji kaže kako će mu glavni moto cijele kampanje biti: “Izgradimo ponovno Ameriku“. Iako je Bloomberg financijski moćan i ima političko iskustvo vođenja velikog i kompliciranog grada, mnogi mu kao otegotnu okolnost spočitavaju njegove godine.

Bude li izabran za predsjednika, u trenutku inauguracije imao bi gotovo 78 godina i time bi postao najstariji američki predsjednk u povijesti. Bio bi u prvom danu mandata stariji nego dosadašnji rekorder Ronald Reagan u svom zadnjem danu. Reagan je imao 77 godina kada je prepustio palicu Georgeu Bushu starijem.

Mnogo stariji od svojih birača

No Bloomberg nije jedini vremešniji kandidat iz redova Demokratske stranke. Troje trenutačno vodećih kandidata zagazilo je u osmo desetljeća života pa se opravdano postavlja pitanje jesu li američki političari prestari i mogu li na pravi način zastupati one nešto ili puno mlađe.

Bivši potpredsjednik Joe Biden, koji se trenutačno nalazi na vrhu ljestvice popularnosti predsjedničkih kandidata Demokrata ima 77 godina. No tvrdi da je u puno boljoj kondiciji od Bloomberga i da ima političko iskustvo koje je je neusporedivo veće.

No, Bloomberga vole radnici i srednja klasa i ne treba ni jedan jedini dolar donacije za kampanju. Osmi je po bogatstvu u Sjedinjenim Državama (više od 50 milijardi dolara) i ako izdvoji samo manji dio vlastitog novca, mogao bi preteći svoje protivnike. Već je najavljeno da je zakupio najveću medijsku predizbornu kampanju za stanačke predizbore u američkoj povijesti. Ni trećeplasirana na ljestvici popularnosti demokratskih kandidata Elizabeth Warren nije u cvijetu mladosti, ali sa svojih 70 godina ipak je daleko iza Bloomberga i Bidena, ali i Bernieja Sandersa kojemu je 78 godina i koji je prije otprilike mjesec dana imao srčani udar.

No američku javnost, a osobito one koji se bave političkim sustavom, zabrinjava činjenica da američki politički establišment stari i da u ovom trenutku prosječni američki političar u Kongresu ima oko 59 godina. Kada se Bijela kuća stavi na stranu i pogleda kako se u Kongresu povećavala prosječna dob zastupnika i senatora, onda postaje jasno da itekako ima mjesta za zabrinutost zato što je zastupnik ljudi koji su ga birali u prosjeku 20 godina stariji od njih. Najnoviji sastav Kongresa koji je zasjeo u svoje stolice početkom godine u prosjeku je nastariji u povijesti. Prije nešto manje od 40 godina prosječna dob zastupnika bila je 49, a senatora 53 godine, a danas se to popelo na 57 za zastupnike i 63 za senatore.

Ima još zanimljivih i znakovitih podataka. Demokratski lideri u oba doma drastično su stariji od njihovih protivnika republikanaca. Tako demokratko vodstvo ima u prosjeku 72, a republikansko samo 48 godina. Ima i zastupnika koji su drastično stariji od ljudi iz izbornog okruga koji zastupaju. Tako jedan zastupnik iz Michigana ima 87 godina dok je prosjek godina birača u njegovu okrugu 35 godina! Takvih ima još dosta, a ovo je samo najdrastičniji primjer. Glavni zaključak je da su američki političari sve stariji, što znači da mladi baš i nisu pretjerano zainteresirani za taj posao.

Ranije trojica mladih

To bi se trebalo promijeniti, ali predsjednik Donald Trump smatra da bi trebalo ograničiti i dob i broj mandata koji neki zastupnik ili senator može provesti u Kongresu. Iako je on imao namjeru to pretočiti u zakonski prijedlog, javili su se veliki otpori i među Demokratima i među Republikancima. No i sam Trump ima 73 godine, a pobijedi li na izborima iduće godine, na kraju svog drugog mandata imat će 78 godina.

Amerika je u posljednje 24 godine imala trojicu relativno mladih predsjednika – Billa Clintona, Georgea Busha mlađeg i Baracka Obamu. Gotovo je posve izvjesno da će na predsjedničkim izborima iduće godine ponovno dobiti starijega predsjednika, bilo da to bude Trump ili neki od navedenih demokrata koji su se uključilli u svoju stranačku utrku. Zanimljivo je i to da su mlađi kandidati Demokrata zasad prošli loše kod birača i da su im trenutačni rejtinzi vrlo loši.