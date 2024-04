U BiH uhićeni suradnici narkobosa Tita koji je vodio međunarodni superkartel

Boss, koji ima nizozemsko i BiH državljanstvo, uhićen je u studenom 2022. u Dubaiju. U međuvremenu je izručen Nizozemskoj, gdje se krajem prošle godine nagodio s tamošnjim tužiteljstvom. Priznao je da je vodio i organizirao kriminalnu skupinu, koja je preko luke u Roterdamu u Europu prokrijumčarila 2,5 tona kokaina i 7,7 tona kemikalija za proizvodnju kristal metha. Zbog toga je osuđen na sedam godina zatvora i novčanu kaznu od milijun eura. I dok se čeka gdje će tu kaznu izdržavati, a njegove su želje BiH, Nizozemska ili Dubai, Europol je upravo finalizirao svoju akciju kodnog imena Black Tie te je u BiH uhitio 23 osobe, među kojima ima i visokopozicioniranih policajaca povezanih s politikom. A svi ti uhićeni, smatra Europol, dio su kriminalne skupine Edina Gačanina Tita, osobe koju Europol smatra velikim narkobosom, te dijelom nečega što oni zovu superkartelom.

O koliko velikoj policijskoj operaciji se radilo, svjedoči i to što su u njoj, osim Europola, sudjelovali i američki FBI i DEA te policije BiH i Belgije. Kako je priopćeno iz Europola, 23 osobe koje su ovaj tjedan uhićene u BiH smatraju se unutarnjim Titovim krugom. Prema Europolu, ova akcija nastavak je operacije Desert light, koja je provedena u studenome 2022. te koja je rezultirala uhićenjem Tita. Tada je bilo uhićeno više od 40 osoba, a Europol smatra da su tadašnja i sadašnja uhićenja zadala udarac superkartelu, koji kontrolira trgovinu kokainom u Europi.

Dosadašnja istraga Titovih aktivnosti, zbog kojih je je i osuđen u Nizozemskoj, pokazala je da je njegova kriminalna organizacija kontrolirala trgovinu kokainom od početka do kraja. Kokain su nabavljali u Brazilu, Kolumbiji i Peruu, a krijumčarili ga u Europu i Australiju. Tito je svime rukovodio iz svoje baze u Dubaiju, pri čemu je, navodi Europol, surađivao s drugim kriminalnim organizacijama koje su, kao i on, u te poslove ulagale milijune eura. To mu je omogućilo da postane jedan od moćnijih narkobosova na svijetu. Europol navodi da je Tito, osim trgovine kokainom, kontrolirao i proizvodnju sintetičkih droga u EU.

Što se, pak, tiče 23 osobe koje su uhićene u BiH, među njima su i dvojica visokih policijskih dužnosnika – Vahidin Munjić, aktualni ravnatelj Uprave policije MUP-a Federacije BiH, te Mustafa Selmanović, zapovjednik elitne posebne policijske postrojbe entitetskog MUP-a. Uhićenje njih dvojice potvrdio je MUP Sarajevske županije. Osim njih dvojice, prema pisanju BiH medija, uhićeni su i neki poduzetnici, influencerica, ravnatelj bolnice u Zenici... Pretraženo je i više od 40 kuća, stanova i poslovnih prostora, a do sada je zaplijenjeno i 55.000 eura, osam pušaka, 11 policijskih stanica, dokumentacija koja se koristila pri pranju novca....

VEZANI ČLANCI:

Uhićene osobe sumnjiče se za pranje novca koji je stečen na trgovini drogom, dok se uhićeni policajci sumnjiče za zloporabu položaja i ovlasti. Prema pisanju BiH medija, 2016. nekoliko pripadnika posebne postrojbe MUP-a Federacije BiH sudjelovalo je u zaštiti Gačanina. On im se odužio doniranjem odora i opreme postrojbi, a Munjić je navodno sve to znao, no dopustio je da ti policajci ostanu u postrojbi.

Tito je, inače, godinama živio u Dubaiju, gdje je surađivao s raznim narkobosovima, uključujući i Ridouana Taghija, poznatog kao Anđela smrti, koji je 2019. uhićen i izručen Nizozemskoj. Ondje je nedavno osuđen i to na suđenju s velikim mjerama osiguranja, koje su uključivala i skrivena lica svih sudionika u postupku – sudaca, odvjetnika, tužitelja, svjedoka...