U BiH stupio na snagu sporni Dodikov zakon: 'Njime se žele se ugušiti kritički mediji'

U BiH je stupio na na snagu zakon po kojemu je kleveta postala kaznenim djelom a visoke novčane kazne prijetnja su svima u toj zemlji unatoč činjenici da je riječ o zakonu kojega je po nalogu Milorada Dodika donio parlament Republike Srpske, podsjećaju u petak lokalni mediji.

Vlasti RS kriminalizirale su klevetu zakonom koji je njihov parlament usvojio 20. srpnja a ukaz o njegovu stupanju na snagu Dodik je potpisao 18. kolovoza.

Zakonom su uz obvezni sudski postupak propisane kazne u rasponu od tisuću do tri tisuće eura a njegovim odredbama mogućnost podnošenja tužbe ostavljena je svakome tko se subjektivno osjeća oklevetanim nečijim tvrdnjama, izjavama ili medijskim te objavama na društvenim mrežama bez obzira na to jesu li ti navodi istiniti ili ne.

U zakonu izrijekom stoji kako se istinitost tvrdnji "ne dokazuje". Kleveta u BiH dekriminalizirana je još prije 20 godina a unatoč primjedbama i prosvjedima novinarske zajednice, nevladinih udruga i međunarodnih organizacija poput OESS-a vlasti pod Dodikovom kontrolom odlučile su napraviti korak unatrag što je protumačeno kao nastojanje da se uguše mediji koji o njima kritički izvještavaju.

POVEZANI ČLANCI:

"Danas umire jedno od ustavnih prava i sloboda građana RS, ali i cijele BiH. Vlast je kompletan državni sistem i o trošku građana RS stavila da po službenoj dužnosti istražuje da li je netko nekoga oklevetao", izjavio je povodom stupanja na snagu ovog zakona Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banje Luke kako ga citiraju "Nezavisne novine".

Istaknuo je kako je zaprepašćujuće da od sada svatko tko se osjeti oklevetanim može podnijeti kaznenu prijavu protiv novinara, susjeda ili bilo koga čak i u slučajevima kada nisu nastupile nikakve štetne posljedice. Obični ljudi tako će ubuduće morati dobro paziti hoće li javno kritizirati nekoga tko je dio vlasti jer im u svim takvim slučajevima prijete tužbe.

U praksi to znači automatsko podizanje optužnice na temelju prijave, policijska privođenja i isljeđivanja te opetovane dolaske na suđenja. Primjena zakona uz to se ne ograničava samo na RS jer su odluke sudova u jednom entitetu obvezujuće na teritoriju cijele države što znači mogućnost kaznenog progona zbog javnih istupa i osoba koje žive na teritoriju Federacije BiH. "Dakle ako u kavani u Federaciji BiH klevećete građanina RS on vas može prijaviti tužiteljstvu i postoji mogućnost da kazneno odgovarate. Ili ako iz FBiH pišete na društvenim mrežama o osobama iz RS o recimo, političarima ili sportašima", pojasnio je posebno problematične dimenzije ovog zakona Aleksandar Jokić, odvjetnik iz Banje Luke.

>> VIDEO Očevid na mjestu pada Prigožinovog zrakoplova