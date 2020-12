U Austriji zabilježeno čak 300 Covid-19 pozitivnih učitelja bez simptoma

U Austriji je danas "lockdown light“ počeo ne samo s ponovnim otvaranjem škola, trgovina, muzeja i uslužne djelatnosti, frizera, kozmetičara, pedikera i sl. nego i s malim epidemiološkim olakšanjem, jer je prvi put nakon 47 dana u proteklih 24 sata zabilježeno "tek“ 2.263 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Lagani pad koji budi nadu u postupnu stabilizaciju do sada dramatične koronasituacije u zemlji. Najviše novozaraženih je u Beču, njih 442. Slijede Donja Austrija (413) i Gornja Austrija (305), Vorarlberg (265), Tirol (263), Štajerska (227), Salzburg (148), Koruška (144) i Gradišće (56).

Trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 42.355 osoba, od čega je njih 3.885 hospitalizirano, uključujući 616 u intenzivnoj njezi. Podaci pokazuju da se je broj Covid-19 oboljelih s nedjelje na ponedjeljak povećao za 99 osoba, dok je broj pacijenata u intenzivnoj njezi pao za 16.

U Beču i još nekoliko austrijskih pokrajina u tijeku je masovno testiranje stanovnika brzim antigen testovima, koji nisu naišli, barem za sada, na veliki odaziv Austrijanaca. Nakon prioritetnog testiranja nekih posebno značajnih društvenih skupina ljudi, kao što su pedagoški radnici koji rade s djecom, ustanovljeno je za sada, jer testiranja su još u tijeku, da je 300 učitelja bez ikakvih simptoma pozitivno na koronavirus. To je u ponedjeljak na konferenciji za novinare rekao ministar obrazovanja Heinz Faßmann, istaknuvši kako je to 0, 24 posto do sada ukupno testiranih pedagoga.

Vezano uz današnje postupno „otvaranje“ Austrije i „lockdown light“ Faßmann je rekao: "Danas je za naš obrazovni sustav dobar dan. Iza nas je vikend testiranja, a i osnovne škole su danas u 8 sati ponovno otvorile svoja vrata“.

Vezano uz novu mjeru obveznog nošenja zaštitnih maski za učenike iznad 10 godina starosti za vrijeme nastave, austrijski ministar obrazovanja je poručio: "Škola nije operacijska dvorana. Tko treba kratku stanku, skine masku, najbolje kod otvorenog prozora. A i pod odmorom za jelo, ne mora ju se nositi“. To je ujedno bio i Faßmannov odgovor zabrinutim roditeljima koji su austrijskom ministru pisali da se ne slažu da njihova djeca za vrijeme školske nastave moraju nositi masku.

"Dobivam od roditelja djece e-mailove kojima striktno odbijaju da njihova djece nose maske, ali bez da pritom išta drugo predlože. Iz tih se Mailova vidi da se opasnost od koronavirusa podcjenjuje“, istaknuo je austrijski ministar obrazovanja na današnjoj pressici u Beču.

VIDEO: Epidemiolog Branko Kolarić: "Nije problem u učionici i školi, nego u putu djece do škole. Javnom prijevozu, tramvaju i autobusu."