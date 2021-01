U Austriji nova pravila: Za rad od kuće dodatnih 600 eura godišnje

Austrijski ministar rada Martin Kocher je u srijedu na konferenciji za novinare, održanoj u Beču zajedno s ministrom financija Gernotom Blümelom i ministrom zdravlja Rudolfom Anschoberom predstavio nova pravila za rad od kuće u vrijeme karantene, koje je na današnjoj sjenici usaglasila austrijska vlada.

„Home Office i dalje ostaje stvar dogovora“, rekao je Kocher istaknuvši kako je riječ o „dobrovoljnoj bazi“ i dogovoru između poslodavca i zaposlenika. Potom je pobrojao još dvije nove odredbe, a to su porezna olakšica do 600 eura godišnje za one koji rade od kuće, te osiguranje u slučaju nesreće na poslu tj. u Home Officeu.

Što se tiče poreznih olakšica oni koji rade od kuće bit će oslobođeni plaćanja poreza do iznosa od 600 eura godišnje: 300 eura na ime pokrića troškova za laptop, mobitel i Internet, te dodatnih do 300 eura za troškove ergonomskog namještaja, reklama i sl.

Vladin prijedlog novih pravila rada od kuće, mora još potvrditi Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta.

„Za navedenu odredbu predviđena je dvogodišnja faza evaluiranja i vrijedit će ograničeno od 2021. do 2023. godine“, rekao je ministar financija Blümel. Potom je pojasnio da će se i dosadašnji troškovi zaposlenika koji su već 2020. morali radili od kuće zbog lockdowna i mjera smanjenja društvenih kontakata, uzeti u obzir.

Ministar zdravlja Anschober je govorio o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji. U srijedu je u Austriji zabilježen ponovni rast broja novozaraženih koronavirusom: 1.641 novi slučaj zaraze i još 49 COVID-19 umrlih u proteklih 24 sata. Time Austrija ukupno do danas ima ukupno 408.781 oboljelih, 384.926 ozdravljenih i 7.515 umrlih.

Kao pozitivnu vijest ministar zdravlja je istakao sve veću spremnost Austrijanaca za cijepljenje, napomenuvši kako se je za cijepljenje već prijavilo više od milijun građana. Na drugoj strani, kao negativnu vijest Anschober je iznio problem s isporukama AstraZeneca cjepiva, naglasivši kako će Ministarstvo zdravlja zbog „Stopiranja isporuka“ morati promijeniti dosadašnji plan cijepljenja stanovništva u kojem prioritet imaju rizične skupine osoba iznad 80 godina starosti, u staračkim domovima i izvan njih.