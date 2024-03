VIDEO Tvrtka iz BiH oduševila Austrijance: U samo 30 sati napravili su zgradu

Samo 30 sati bilo je potrebno tvrtki iz BiH da u Austriji montira stambenu zgradu koja se sastoji od 27 modula i četiri segmenta terase. Projekt je obuhvatio izgradnju dvije stambene zgrade modularnog tipa od 1500 m² stambenog prostora, raspoređenog u 20 stanova. Tijekom montaže druge zgrade održana je prezentacija kompanije Module One i sistema modularne gradnje.

Tvrtka iz Brčkog svoj je projekt u austrijskom gradu Wiener Neustadtu završila 8. ožujka.

– Većina ljudi ovaj tip gradnje poistovjećuje s kontejnerima i montažnim kućama, što je u suštini neusporedivo s onim što mi proizvodimo, a to su višekatni objekti koji mogu imati različite namjene. Modularna gradnja svakim danom postaje sve veći trend u građevinarstvu širom svijeta, zbog same brzine gradnje, veće kontrole troškova i kvalitete, te bolje samoodrživosti – rekao je izvršni direktor Dino Šačirović za Biznisinfo.

VEZANI ČLANCI

– Montažu stambene zgrade smo iskoristili za prezentaciju kompanije Module One, odnosno naših tehničkih rješenja koja su rezultat mukotrpnog rada proteklih godinu i pol dan – navodi direktor Šačirović. Svi prisutni, kao i sami građani Wiener Neustadta, bili su oduševljeni brzinom gradnje i stupnjem gotovosti isporučenih modula. Slučajni prolaznici su bili fascinirani načinom i brzinom gradnje, jer ujutro kada su kretali na posao je bila samo temeljna ploča, a već poslije podne u povratku dočekale su ih završene dvije etaže zgrade. Brzina njihove gradnje privukla je i medije širom Austrije.

- Ohrabruje me vidjeti da je naš proizvod s oznakom “Made in Brčko”, “Made in Bosna i Hercegovina”, jako dobro prihvaćen na tržištu Europske unije, što pruža temelje za sigurno poslovanje naše kompanije u budućnosti – istaknuo je direktor Šačirović.