Tvrtka Holcim: Projekt dekarbonizacije cementa sufinancirat će fondovi EU

Projekt dekarbonizacije cementa te hvatanja i trajnog skladištenja CO₂ tvrtke Holcim Hrvatska, pod nazivom "KOdeCO net zero", vrijedan 237 milijuna eura, sufinancirat će Inovacijski fond Europske unije, priopćili su u ponedjeljak iz te tvrtke. Inovacijski fond EU među najvećim je programima sufinanciranja inovativnih niskougljičnih tehnologija na svijetu, a pokrenula ga je EU kako bi se postigli ciljevi zelenog plana i dekarbonizacije Europe do 2050. godine.

Između 239 pristiglih prijava iz svih zemalja članica, Fond je ove godine dodijelio više od 3,6 milijardi eura za 41 veliki projekt čiste tehnologije u tri kategorije, uključujući i projekt Holcima Hrvatska vrijedan 237 milijuna eura.

U priopćenju se navodi kako se projekt "KOdeCO net zero" provodi u Holcimovoj tvornici cementa u Koromačnu. Projekt je, ističe se, prepoznat zbog inovativnosti i velike mogućnosti širenja te vrste tehnologije na druge industrije, zbog kvalitetnih partnerstava koja su izgrađena razvojem tog projekta, a obuhvaća sve potrebne dionike kako bi Holcim Hrvatska prvi u Hrvatskoj i među prvima u Europi ostvario ugljično neutralnu proizvodnju cementa.

Predsjednik Uprave Holcima Hrvatska Dario Vrabec istaknuo je kako je to izuzetna prilika za hrvatsku industriju, za znanost, odnosno za cijeli graditeljski lanac. "Holcim je u Hrvatskoj započeo s dekarbonizacijom 1997. godine i do sad smo kroz brojne projekte ugljični otisak našeg cementa smanjili za 35 posto po toni cementa“, istaknuo je Vrabec.

Napominje kako je Holcim prvi proizvođač cementa u Hrvatskoj koji je prestao proizvoditi cement s najvećim ugljičnim otiskom i da kompanija upravo ulaže u ukidanje fosilnih goriva u proizvodnom procesu. "Nakon što smo samostalno ostvarili sve što smo mogli, ovim sredstvima i našim projektom "KOdeCO net zero" imamo priliku napraviti i zadnji korak u procesu dekarbonizacije", istaknuo je Vrabec.

Kako bi ostvarili svoj cilj dekarbonizacije gradnje do 2030., u Holcim Grupi se fokusiraju na dva glavna pristupa, izbjegavanje emisija CO₂ korištenjem alternativnih materijala i izvora energije, te na primjeni tehnologija nove generacije poput hvatanje, korištenje i trajno zbrinjavanje CO₂ za rješavanje emisija CO₂ koje se ne mogu izbjeći. Sredstva Inovacijskog fonda EU namijenjena CCUS projektima, među kojima je i hrvatski projekt "KOdeCO net zero", doprinijet će uspješnom ostvarenju ugljično neutralnog cilja Holcim Grupe do 2030. godine, zaključuje se u priopćenju.

