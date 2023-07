Toplinski val u Španjolskoj: Rekordne temperature prijete životima i okolišu

Španjolska je trenutno suočena s toplinskim valom i nezapamćeno visokim temperaturama koje prijete životima stanovnika i okolišu. Ovaj toplinski val sa sobom donosi ozbiljne posljedice za španjolsku klimu i ističe hitnu potrebu za globalnom akcijom u borbi protiv klimatskih promjena.

Prema izvješću objavljenom u britanskom dnevnom listu The Independent, temperature su dosegle alarmantne razine širom Španjolske. Temperatura tla u nekim područjima Španjolske dosegla je više od 60°C, pokazuju satelitske snimke.

Bilo je toliko vruće da je toplinska karta koja crvenom bojom ističe visoke temperature postala još tamnija - crna. Temperaturni rekordi oboreni su na većem dijelu kontinenta, uključujući Francusku, Švicarsku, Njemačku i Italiju, gdje su u srijedu ponovno zabilježene temperature više od 40°C.

Mediterranean Heat Wave:

After a scorching night with some local temperatures up to 37C in the Balearic Islands

It was a very hot day in SE Spain with temperatures up to 45C in Almeria Province.



In Algeria ,after the capital, today all time record in the Oran Airport with 46.3C. pic.twitter.com/bE0Z0bguGx