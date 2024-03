Tužiteljstvo se žalilo jer smatra da su očuh i majka dobili preniske kazne za spolno zlostavljanje djece

Sankcija koja je izrečena 43-godišnjaku i njegovoj 36-godišnjoj supruzi, koji su se teretili za spolno uznemiravanje, odnosno zanemarivanje djeteta je preniska. Smatra to ODO Split koji je objavio da se na tu nepravomoćnu presudu, kojom su 43-godišnjak, inače očuh zlostavljane djece i njihova majka nepravomoćno uvjetno osuđeni na po godinu dana svaki uz rok kušnje od tri godine, žalio. Da su se žalili na presudu i to još 25. siječnja, ODO Split je objavio nakon što je nekoliko medija proteklih dana izvijestilo o toj nepravomoćno presudi, propitkujući i visinu izrečene sankcije.

- Općinsko državno odvjetništvo u Splitu u podnesenoj žalbi ističe da je prvostupanjski sud precijenio olakotne okolnosti na strani optuženika i da je optuženicima izrekao preblagu sankciju te da sud nije na primjeren način cijenio posebno otegotne okolnosti koje proizlaze iz psihologijskog vještačenja oštećene djece kod kojih se razvila separacijska anksioznost i posttraumatski stres. Državno odvjetništvo, uz navedeno, ocjenjuje da je prvostupanjski sud kao posebno otegotne okolnosti trebao cijeniti društvenu pogibeljnost i raširenost ovakvih kaznenih djela, kao i činjenicu da ovakva kaznena djela povrjeđuju najranjiviju skupinu u društvu (djeca). Ujedno, izrečena kaznena sankcija nije primjerena osobama koje spolno uznemiravaju i zlostavljaju maloljetnu djecu i njom se ne izražava društvena osuda zbog počinjenih kaznenih djela. Slijedom navedenog, državno odvjetništvo u žalbi predlaže da Županijski sud u Splitu prihvati ovu žalbu i preinači prvostupanjsku presudu tako da optuženike osudi na jedinstvene kazne zatvora zbog počinjenja predmetnih kaznenih djela - navedeno je u žalbi tužiteljstva.

Prema optužnici, djeca su spolno zlostavljana od 1. lipnja do 26. rujna 2019. kada je 43-godišnjak djeci u više navrata pokazivao spolovilo govoreći im: 'Želiš li poljubiti prijatelja? Hoćeš li pozdraviti prijatelja, netko te ćiri'. Tereti ga se i da je u jednoj prigodi jednom djetetu rekao; "Ja ću ti ga izvaditi pa mi ga ćućaj", nakon čega je izvadio spolovilo. Tužiteljstvo je u optužnici navelo da je sve to kod djece izazvalo osjećaj nelagode, straha i uznemirenosti te je dovelo do toga da imaju poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju. Dok se 43-godišnji očuh djece tereti za njihovo spolno uznemiravanje, njihova 36-godišnja majka je optužena za zanemarivanje djece jer je bila svjesna da to što njezin suprug radi, tvrdi tužiteljstvo, ugrožava pravilan psihofizički razvoj djece. No ona je na to, tvrdi tužiteljstvo pristala, a uz to je djecu verbalno i fizički napadala, vrijeđala ih, udarala ih kuhačom i remenom, nije se brinula o njihovom odgoju, zdravlju i školovanju, već je skrb prepustila svojim roditeljima. Nije reagirala ni kada su djeca bila izložena spolnom zlostavljanju očuha kojem je i sama svjedočila ili su joj se djeca povjerila o tome, već im je rekla da o tome nikome ne govore.

Tijekom suđenja, koje je bilo zatvoreno za javnost, zbog zaštite žrtva, okrivljenici su negirali krivnju, tvrdeći da je riječ o izmišljotinama, čija je svrha da se njima napakosti, a prema njihovim riječima, napakostiti su im htjela bivši suprug i majka 36-godišnjakinje.

