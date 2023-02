Tužbe protiv medija služe kao sredstvo zastrašivanja i nametanja cenzure. Najgori smo u Europi

Hrvoju Zovku 5. travnja istječe redovni četverogodišnji mandat na mjestu predsjednika Hrvatskog novinarskog društva (HND), premda je na toj funkciji i godinu više jer je odradio i posljednju godinu mandata svog prethodnika koji je podnio ostavku. A u tih nekoliko godina dogodili su se potres, pandemija te prijetnja gubljenja Novinarskog doma zbog jedne nakaradne, mutne i više od 25 godina stare tužbe te isto tako mutnog sudskog postupka. Stoga smo Zovka na početku razgovora upitali kako gleda na tih proteklih pet godina, a on je uzvratio:



– Sve ono najgore što se moglo dogoditi u tih se pet godina sručilo na HND, na ljude koji su radili u Novinarskom domu, na ljude u svim tijelima društva i na mene osobno. Nakon 25 godina izgubili smo jedan suludi sudski spor u kojem su dvije trećine iznosa, dva i pol milijuna kuna, bile samo zatezne kamate. Sva sporost države odrazila se i na HND. Prijetio nam je gubitak Novinarskog doma. Bilo je i problema s ljudima koji nisu htjeli izaći iz naših prostora pa su nam upadali kao neka hajdučija tražeći da im se ugovor o najmu prostora produlji za deset godina, pritom prijeteći i hvaleći se da oni imaju veze po sudovima koji će sve riješiti u njihovu korist. Bio je to živi užas. No nakon punih 20 mjeseci natezanja uspjeli smo ih sudskim putem deložirali. A organizirali smo i dva velika prosvjeda, ovaj posljednji za Vladimira Matijanića pod nazivom "'Oprostite što smetam, ne mogu disati'' i onaj prijašnji pod sloganom "Oteli ste medije, novinarstvo ne damo!" Iskreno, ni u najvećem ludilu nisam mogao zamisliti da ću imati ovakav mandat. Nije mi žao, no sve je to ipak utjecalo i na mene, i na moje zdravlje, i na moje najbliže, i na moje suradnike i suradnice. Jednostavno, sve što se desetljećima nije radilo, skupljalo se.