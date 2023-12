Tuđman ne bi prepoznao vino u gemu, ali bi kiselu odmah skužio ako nije Jamnica

Vic tjedna: Što je šok?

Kad si kupiš hula hop, a on ti taman!

ENJINGIJEVA VINA ZA JAMESA BONDA

Biznis klub, Gostilna Šekoranja (prosinac 2023.)

– Život je postojao prije postanka svemira – reče moj pajdo nakon degustacije mladog vina i pjenušca. I pomuti mi pamet. Počnem razmišljati. Tražeći dubine. U mladom vinu. A onda me u realnost vrati Martina Pinterić, supruga poznatog vinara Simona. – Nebuš veroval, tu u susedstvu je sanitarna inspekcija ljudima otpelala 24 kravice jer su bile blatnjave. – Pa to je gore od naše svinjarije sa svinjama – uzvratim. – Je, zeli su im blatnjave kravice, a uopće nisu bile one koje hraniju za mlijeko.

Svašta.

Moj frend i dalje tuli, pod dojmom balavog vinčeka, da je život nastao pre svemira. Možda su i kravice nastale prije svemira.

Martina i dalje tužno priča o njima.

Prije te storije o zarobljenim govedima otprli smo, nakon dosta godina, kultnu gostilnu Šekoranja.

Dvije su godine proletile otkako je naš prijatelj Željko Čimbur dodirnuo nebo. A tri kako Mujica Nadareviće ne pije Maksuziju.

Za te godišnjice gazdarica Rezika i njezini sinovi Marko i Franci prirediše nam gozbu.

Održali smo punih trbuščića i prvi memorijalni turnir "Mujica i Željko". U ping-pongu.

Mušku populaciju osramotila je Barbara Istenić. Razvalila nas.

Mislio sam u finišu tjedna skočit u HNK na dodjelu Nagrada glumišta.

Hvala Mariji Filipović koja uvijek misli na meneka. Ali baš kad sam popravljao šminku za HNK eto nemoralne ponude.

U Vinskom klubu gost Tomislava Jakopovića i Ive Kozarčanina bio je Ivo Enjingi.

– Degustirat ćemo i vina koja nikad neće biti u prodaji – najaviše.

I oboriše me.

Na 14. katu Biznis kluba "defile" dvadesetak tekućina za dušu.

Enjingi ih je, u suradnji s prirodom, darovao našim znatiželjnim gutljajima.

Pomislim. Taj Ivo je praotac hrvatskih vinara. Ali me u startu demantira.

– Čovjek kojem svi trebamo skinuti kape i šešire je barun Zdenko Turković iz Kutjeva. On je kralj graševine. Kad ga spomenete najvećim francuskim vinarima, ustaju u znak poštovanja.

Ako Ivo nije praotac naših vinara, onda je Nikola Tesla naših vinograda.

Ono što on izvlači iz svojih 500.000 čokota ravno je Teslinim izumima.

Pretjerah ga.

Ali bez struje bih mogao. Bez vina ne.

Unaprijedio je naš Ivo stroj za branje grožđa koji su patentirali Francuzi.

– Za tu inovaciju darovali su mi 30.000 eura.

Slavonac Dražen Horvat, koji u Pragu ima tri prestižna restorana, tvrdi da su Ivina vina najtraženija.

– Glumac Pierce Brosnan kušao je u mom restoranu "Hrvaški mlin" Enjingijeva vina. Otada ga već 20 godina snabdijevam kartonima njegovih butelja.

Netko je primijetio kako je i Franjo Tuđman rado pijuckao Enjingijeve tekuće čarolije.

Morao sam demantirati. Francek je bil gemištaš. Kakti pravi Zagorec.

U Karaki, gdje je često dolazio na ribu i vino, bili su u panici.

Ne zbog vina. Već zbog kisele vode.

– U ratu je stradala Jamnica, a Franjo je u vino isključivo lijevao Jamnicu. Jedva smo je nabavljali. Htjeli smo na Radensku nalijepiti etikete, ali su nas ljudi iz protokola upozorili da on vino neće prepoznati, ali ako je u gemu druga kisela, a ne Jamnica, odmah bi reagirao.

Ponovno prepričavam riječi gazde Karake Pave Kremenića. To je što se Franceka tiče.

Sve nas je na degustaciji interesiralo koje je omiljeno vino Ive Enjingija.

– Već desetljećima pokušavam napraviti bakinu graševinu. I ne uspijevam. Još sam mlad pa stignem ostvariti taj san. Okus bakine graševine uvijek je u meni.

Sve u svemu valjalo bi ponoviti ovu čudesnu večer. S čarobnim vinima.

Ivo ni pod razno nije želio nabrojiti pet najboljih hrvatskih vinara.

– Ma tko sam ja da o tome sudim i odlučujem – otkantao me u startu.

Drugi put bit ću uporniji.

KAD MENADŽER IDE U MIROVINU

Halo Pariz (prosinac 2023.)

Nisam bio iznenađen pročitavši u World Footballu da je Jorge Mendes proglašen najuspješnijim nogometnim agentom.

Mendes je menadžer Christiana Ronalda.

Čitam dalje i na šestom mjestu najuspješnijih svjetskih menadžera moj prijatelj Milan Ćalasan.

Dugo se nismo čuli pa iskoristim priliku da mu se javim.

– Halo Pariz!

– Halo Zagreb!

– Bravissimo Ćale. Vidim, uvrstilo te među deset najuspješnijih nogometnih menadžera u svijetu.

– Istina, šesti sam na toj listi. Ali polako se povlačim. Idem u mirovinu, a menadžerske poslove preuzima moj sin Vasilije. Baš ga zovu najveći europski klubovi jer zastupa talentiranog mladog reprezentativca Crne Gore Lazara Martinovića. Visok je 190 cm i tek mu je 17 godina. Zapamti to ime, brzo će zaigrati u jednom velikom klubu. Imao je moj prijatelj Milan u jednom trenutku trojicu svojih igrača u Realu. Dvadeset godina brinuo se o karijeri Arsena Wengera. – U Japan sam transferirao nekolicinu vrhunskih trenera i igrača. Pa i našeg prijatelja Jožu Kužea. Zaradili su veliku lovu. Utjecao sam itekako na razvoj tamošnjeg nogometa. Zapamti, Japanci će brzo među najveće nogometne nacije. – Ronaldo je svom menadžeru Mendesu za rođendan kupio otok u Grčkoj. Kako se tvoje zvijezde odnose prema tebi? – grebem znatiželjno. – Svi su sa mnom bili i ostali u prijateljskim odnosima. Korektnost je u ovom poslu na prvom mjestu.

I Eric Cantona može zahvaliti Ćalasanu što se otisnuo iz Francuske u englesku ligu. – Zbog nestašluka bio je žestoko kažnjen. Mjesecima nije igrao, a onda je u Leedsu, na moju preporuku, eksplodirao. Stari mačak Alex Ferguson brzo ga je prepoznao i doveo u Manchester United. Ostalo je povijest. Prije par godina Cantona je glumio u filmu Deana Aćimovića.

– Ma glumi ti on i u francuskim serijama. Sad i pjeva. Održao je desetak koncerata. Odličan je glumac, ali, brate, kad zapjeva nije baš neki slavuj. Na kraju razgovora zamoli me Ćale da mu pošaljem dokumentaciju iz našeg Mirovinskog.

Točnije, potvrdu o godinama provedenima na radu u Dinamu. Igrao je on u nekoliko europskih država pa sad, spremajući se u mirovinu, skuplja papire. Čisto sumnjam da se skroz povlači. Sinu koji preuzima posao trebat će savjeti oca šestog na listi najuspješnijih svjetskih nogometnih agenata.

Dosadit će brzo Ćaletu ispijanje kavica po pariškim lokalima s prijateljima Safetom Sušićem, Vahidom Halilhodžićem, Davorom Šukerom... Brzo će opet u akciju.

SEVERININ FILMIĆ NIJE PORNIĆ NEGO BLUDOSLIKOPIS

O novim riječima (prosinac 2023.)

Posve slučajno doznah da je Coca-Cola obogatila naš hrvatski jezik. – To je tipfeler – rekoh, diktirajući "putnu" mlađoj kćeri Anji.

– Stari, ne kaže se više tipfeler nego zatipak – ispravi me uz smijeh. Zbog te je riječi Coca-Cola iz Hrvatske dobila posebno priznanje, prije desetak godina na svečanosti u Lipiku. Prvo mjesto. Za promicanje hrvatskog jezika u poslovnoj komunikaciji.

Drugo je mjesto, te godine u Lipiku, dobila riječ nakapnica, a treće dodirnik. Ne znam što znače. Niti ću ih ikad koristiti.

Znatiželja me povuče da njuškam dalje tražeći nove riječi. Tako u ljekarnama ili dućanima ne tražite više kondom nego udnu tuljicu. Pornić je postao bludoslikopis. Snimajući svoj filmić, koji je bio gledaniji od "Bitke na Neretvi", Severina nije imala blage da će to biti bludoslikopis. Njezin kompić u filmu nije imao udni tuljac. Premotam životni film unatrag i prisjetim se spike s, nažalost pokojnim, redateljem Lukasom Nolom. Tata mu je u naslijeđe ostavio vjerojatno najveću kolekciju pornofilmova i kazeta u Lijepoj Našoj.

Spikali smo u Gavelli pa je netko u društvu dobacio kako je Severinin partner u hopa-cupa na brodiću imao jake međunožne argumente. Na to je reagirao moj prijatelj Stanko Jerkić iz Čeljeva. Vlasnik tiskare Stajer. I zemo glumca iz bludoslikopisa.

– Ma to ti je jedan sasvim prosječan hercegovački pimpek.

Eto, umjesto da se bavim zrakomlatima i dvokriškama zalutao ja u pornografiju.

Bludoslikopis.

Bit će preveć.

Odoh na dvokrišku. Ilitiga po starom.

Na sendvič.

P. S.

Za razliku od Nole, meni je Seve u svakom pogledu super.

I ne čudi me što je Arsen Dedić žalio jer nije skladao glazbu za njezin film.

