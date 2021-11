Trut: Policija snimala prosvjede, postupit će ako za to bude osnove

Ravnatelj Civilne zaštite MUP-a Damir Trut rekao je u utorak kako prosvjedi protiv Covid potvrda nisu bili prijavljeni te da je policija sve snimala i postupit će ako za to bude osnove.

"Policija postupa, pregledava i snima. Ako postoji utemeljenje za bilo kakve sankcije, oni će to i napraviti", kazao je Trut u emisiji "U mreži Prvog" Hrvatskog radija.

Upitan o okupljanju u povodu 30. obljetnice stradanja Vukovara, Trut je rekao da je za 18. studeni napravljen epidemiološki okvir.

"Napravljen je epidemiološki okvir za sam 18. studeni. Bit će Covid redara, djelatnici Civilne zaštite bit će na terenu te će raditi sve da prođe u najboljem redu", pojasnio je.

Od danas su Covid potvrde obvezne za sve zaposlene u državnim i javnim institucijama, kao i za građane koji trebaju njihove usluge.

"Što se tiče kontrole Covid potvrda, teret pada na organizatore rada, oni su dužni pregledavati sve zaposlenike ali i sve one koji dolaze u njihove prostorije rada", naglasio je Trut.

Ravnatelj Civilne zaštite osvrnuo se i na poruke čelnih ljudi Sinja i Primoštena - Mire Bulja i Stipe Petrine, da će ignorirati Stožer te neće uvesti Covid potvrde.

"To ćemo vidjeti, to su možda neki medijski spinovi. Nije to veliki broj ljudi koji su u otporu. Imamo 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave, a ovo je ispod jedan posto. Mislim da se to neće proširiti, veliki dio onih osoba koje su odgovorne za stanovništvo su i odgovorne. Dio koji se služe medijima za svoju promociju, oni bi trebali imati odgovornost za sve stanovnike u svojem području", ustvrdio je Trut.