Trump bi već danas u New Hampshireu mogao proglasiti pobjedu i izazvati Bidena

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis zaključio je svoju utrku za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke, dok je istodobno podržao bivšeg predsjednika, čime je Donaldu Trumpu širom otvoren put prema još jednom pokušaju osvajanja Bijele kuće unatoč njegovu uvjerljivom porazu na prošlim izborima 2020. DeSantis je objasnio da nakon prošlotjednog drugog mjesta što ga je osvojio na predizborima u Iowi više ne može tražiti od svojih pristaša da ulažu vrijeme i novac u njegovu kampanju bez jasnih izgleda za pobjedu.

Odbacili neuvjerljivu kopiju

- Jasno mi je da većina birača na predizborima želi dati još jednu priliku Donaldu Trumpu - kazao je DeSantis, kojeg su na početku kampanje proglašavali nadom Republikanske stranke i alternativom Trumpu. Međutim, već odavno se pokazalo da su takve prognoze bile potpuno neosnovane. DeSantis je neuvjerljiv i nespretan političar, koji je republikanskim biračima pokušao ponuditi svoju radikalnu i ultrakonzervativnu viziju američkog društva, svojevrsni trumpizam bez Trumpa. Tu su viziju, međutim, republikanski birači odlučno odbacili, jer zašto bi netko birao Trumpovu neuvjerljivu kopiju kad može izabrati pravog Trumpa?

DeSantis je odustao od utrke neposredno uoči današnjih republikanskih predizbora u New Hampshireu, na kojima je DeSantis, prema anketama, trebao završiti na trećem mjestu, s velikim zaostatkom iza Trumpa i bivše guvernerke Južne Karoline i američke veleposlanice pri Ujedinjenim narodima u Trumpovom mandatu Nikki Haley, koja Trumpovim protivnicima ostaje jedina nada da je bivšeg predsjednika ipak moguće nekako zaustaviti premda je upitno koliko je ta nada uopće realna i ostvariva. Naime, ako Trump nakon povijesnog uspjeha u Iowi, kada je osvojio 51 posto glasova – čak 30 posto više od DeSantisa i Haley – pobijedi i u New Hampshireu, to će značiti da je utrka za republikansku nominaciju praktički okončana jer se još nije dogodilo da kandidat koji je pobijedio u te dvije savezne države ostane bez nominacije, iako su predizbori tek počeli.

Radi se o tome da je riječ o dvjema različitim državama – Iowa je ruralna država s konzervativnim republikanskim biračkim tijelom, sklonim Trumpu, dok je New Hampshire liberalnija država, u kojoj su i republikanci tradicionalniji i umjereniji. To je trebalo značiti da Nikki Haley, koja se u svojoj kampanji oslanja upravo na takve, umjerenije republikance, ima više izgleda za pobjedu u New Hampshireu, ali ankete najavljuju da Trump i u New Hampshireu osvaja 50-ak posto glasova, 10-ak posto više od Haley, što znači da uživa uvjerljivu potporu većine republikanskih birača. Ako rezultati potvrde takve najave, to će značiti da će Trump nakon osvajanja New Hampshirea moći proglasiti pobjedu na republikanskim predizborima i da ga više ništa neće moći spriječiti u osvajanju republikanske predsjedničke nominacije.

Prekasno buđenje

U slučaju pobjede Nikki Haley, pa čak i u slučaju tijesnog poraza, predizborna utrka seli se u Južnu Karolinu, a iako je riječ o rodnoj državi Trumpove glavne suparnice, ankete najavljuju uvjerljivu Trumpovu pobjedu, što znači da su izgledi Nikki Haley za osvajanje republikanske nominacije doista minimalni.

Zašto je Trump nezaustavljiv među republikanskim biračima? Za to postoji više razloga, a jedan je zasigurno činjenica da Trump nema pravog i kvalitetnog konkurenta na republikanskim predizborima. Uglavnom je riječ o "trumpistima", odnosno blažim, light verzijama Trumpa, a to je unaprijed osuđeno na neuspjeh.

Od svih republikanskih kandidata samo se Chris Christie, bivši guverner New Jerseyja, usudio odlučnije suprotstaviti Trumpu i upozoriti na opasnost njegova izbora. Nikki Haley tek je posljednjih nekoliko dana počela odlučnije proturječiti Trumpu, kada je, nakon što je Trump ovih dana nju pomiješao s bivšom predsjednicom Zastupničkog doma Kongresa Nancy Pelosi, a Bidena s Barackom Obamom, pristojno upozorila da Trump možda nije mentalno podoban za vođenje Sjedinjenih Država. Po svemu sudeći, premalo i prekasno.

