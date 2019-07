Trump u kampanji za drugi mandat – mržnja je instrument, a rasizam program

Napad na četiri zastupnice u Zastupničkom domu Kongresa nije bio slučajni izljev bijesa i ljutnje američkog predsjednika Donalda Tumpa, već pažljivo razrađen i izuzetno važan dio predizborne kampanje za predsjedničke izbore koji će se održati u studenom iduće godine. Trump se nije zaustavio, već je u samo tri dana obnovio svoje napade još većom žestinom, a kulminacija se dogodila jučer na predizbornom skupu u Sjevernoj Karolini gdje je svojim diskursom o dvije muslimanke, jednoj Afroamerikanki i jednoj Portorikanki razjario okupljenu gomilu koja je počela glasno i unisono izvikivati: “Pošalji je kući.”

“Četiri jahačice apokalipse”

Čini se da Trump gradi svoje kampanje na raspirivanju mržnje – u prvoj kampanji predmet mu je bila Hillary Clinton koju je optuživao za sve i svašta, a tada su njegovi pristaše na skupovima klicali: “Baci je u zatvor.” Stoga je vrlo očito da će četiri demokratkinje, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib i Ayanna Pressley, biti u središtu rasističke kampanje ispunjene mržnjom i netrpeljivošću prema svima koji nisu bijele boje kože i koji nisu kršćani. Uzvik “pošalji je kući” bio je izrazito usmjeren na Somalku Ilhan Omar koja je kao izbjeglica došla u SAD prije trideset godina kao osmogodišnja djevojčica.

Foto: Reuters

– Neka samo odu. One nam uvijek govore kako nešto treba raditi i kako voditi zemlju. Znate što? Ako one ovu zemlju ne vole, neka je samo napuste – govorio je Trump svojim pristašama u Sjevernoj Karolini. Alexandriji Ocasio-Cortez rugao se zato što ima crticu između dva prezimena. Kazao je da će je on zvati samo Cortez zato da ne “troši previše vremena” na izgovaranje toga imena. “Ja imam pravo na svoje mišljenje i ja njih vidim kao morbidne ljevičarke. Upravo takvi kao što su one razlog su zašto proizvođači moraju na šamponu pisati upute za upotrebu. Moramo ih ignorirati. Ne znam zašto predsjednički kandidati demokrata brane te četiri jahačice apokalipse”, tvitao je Trump.

Najnoviji izljev rasizma i vjerske mržnje predsjednika konsternirao je brojne političare, političke savjetnike, novinare, komentatore i analitičare koji su se složili da se radi o potpuno neameričkom ponašanju koje je za svaku osudu, osobito zato što dolazi iz usta predsjednika, što je povijesni presedan.

Foto: Reuters

Osude iz Europe i Kanade

Četiri zastupnice, koje su dobile nadimak “The Squad” (postrojba), odgovorile su Trumpu vrlo elegantno i bez ikakvih povišenih tonova i uvreda. Naglasile su da članom njihove grupe može postati svatko tko želi graditi bolji i pravedniji svijet ispunjen jednakošću. Rashida Tlaib nazvala ga je “najgorim nasilnikom s kojim je morala imati posla u životu”. Ayanna Pressley predsjednika je nazvala “okupatorom Bijele kuće”. Naglasila je kako je oduvijek imala veliko poštovanje prema instituciji predsjednika, ali da je Trump samo netko tko bez ikakve osnove zauzima prostor u Bijeloj kući.

Zanimljiv je i podatak da su se u glasanju za osudu Trumpova ponašanja u Zastupničkom domu demokratima pridružila samo četiri republikanca, što je mnoge navelo na zaključak da je Republikanska stranka u osnovi latentno rasistička i da je upravo ovaj slučaj to iznio na vidjelo. Mnogi analitičari tvrde da je Trump svjestan da ga samo ovakva vrsta kampanje, ispunjena mržnjom i rasizmom, može iduće godine dovesti do nove predsjedničke pobjede.

Svime ovime zgroženi su i brojni svjetski lideri, a otvorenu osudu izrekli su britanska premijerka Theresa May i njezin kanadski kolega Justin Trudeau. A Europski parlament jučer je usvojio rezoluciju kojom osuđuje Trumpove “koncentracijske logore za migrante na granici s Meksikom”. To je, uostalom, tematika od koje je sve počelo kada su četiri pripadnice “Squada” učinile istu stvar.