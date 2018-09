Trump naredio deklasifikaciju dokumenata o istrazi o miješanju Rusije u izbore

Američki predsjednik Donald Trump naredio je ministarstvu pravosuđa da odmah deklasificira dodatne informacije povezane s istragom o mogućem miješanju Rusije u američke izbore, objavila je u ponedjeljak Bijela kuća.

Među dokumentima za koje je Trump naredio ministarstvu i čelniku državne obavještajne službe da objave su 20 dodatnih stranica FBI-jevih naloga za nadzor povezanih s njegovim bivšim savjetnikom iz kampanje Carterom Pageom. Američki predsjednik je naredio i objavu izvještaja razgovora FBI-ja sa službenikom ministarstva Bruceom Ohrom, vezano za istragu oko Rusije, priopćila je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders.

Trump je naredio i ministarstvu pravosuđa da javno objavi tekstualne poruke oko istrage o Rusiji bivšeg direktora FBI-ja Jamesa Comeya, bivšeg zamjenika direktora te organizacije Andrewa McCabea, kao i drugih bivših i sadašnjih zaposlenika ministarstva, među kojima je i nedavno smijenjen agent FBI-ja Peter Strzok koji je slao poruke u kojima je podcjenjivao Trumpovu kandidaturu za predsjednika.

Republikanski čelnik je Comeya smijenio u svibnju 2017., prvo tvrdeći da je to učinio zbog istrage o Rusiji, no odbacivši to u svibnju ove godine. McCabeu je ostavku dao ministar pravosuđa Jeff Sessions u ožujku.

Trumpovi zahtjevi posljednji su u nizu napada na ministarstvo pravosuđa za koje zajedno sa svojim republikanskim saveznicima tvrdi da vodi pokvarenu istragu o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Demokrati kažu kako Trump politizira tu istragu kako bi zaštitio Bijelu kuću.

Glasnogovornica FBI-ja odbila je komentirati predsjednikovu direktivu, no jedan izvor upoznat s procesom otkrio je kako ni ta agencija ni ministarstvo ne znaju kako bi proces deklasifikacije trebao izgledati u ovom slučaju jer ih je Trumpova naredba iznenadila. Adam Schiff, demokrat iz obavještajnog odbora američkog Kongresa, žestoko je kritizirao predsjednika.

"Predsjednik Trump je u očiglednoj zloporabi moći odlučio intervenirati u istragu u tijeku tako što je naredio selektivnu objavu materijala za koje vjeruje da mogu pomoći njegovoj pravnoj obrani, te smatra da će time progurati lažni narativ", rekao je demokrat.

Schiff je istaknuo kak su mu FBI i ministarstvo pravosuđa ranije rekli da će objavu tih materijala smatrati crvenom linijom koja se ne smije prijeći jer će ugroziti izvore i metode istrage. S druge strane, republikanac Matt Gaetz hvali ovu direktivu.

"Ovi dokumenti će američkom narodu otkriti dio sustavne korupcije i pristranost na najvišim razinama ministarstva i FBI-ja, uključujući i upotrebu alata naše obavještajne zajednice za stranačke interese".