Trump iznenadio: Preuzimam punu odgovornost za koronu

U posljednjem televizijskom sučeljavanju uoči izbora 3. studenoga, američki predsjednik Donald Trump bio je mirniji i nije stalno upadao u riječ svom izazivaču, bivšem potpredsjedniku Joe Bidenu, no američki mediji koji su provjeravali činjenice zaključuju da je Trump ipak nastavio olako iznositi gomilu neistina. Biden ga je, s druge strane, počastio usporedbom s Hitlerom: nakon što je Trump rekao da je spriječio nuklearni rat sa Sjevernom Korejom tako što se sprijateljio s diktatorom Kim Jong-unom, Biden je uzvratio kako je to “kao da govorite da smo dobri prijatelji s Hitlerom prije no što je napao ostatak Europe”.

– U tom bi ratu dosad već milijuni ljudi bili mrtvi, a zahvaljujući meni nismo u ratu – rekao je Trump.

– Govori tako lijepo o svom prijatelju koji je razbojnik i ubojica – dodao je Biden i iznio usporedbu s prijateljevanjem s Hitlerom.

“Cjepivo za nekoliko tjedana”

Ipak, vanjska politika nije dominirala raspravom, nego ponajprije COVID-19 i globalna pandemija, tema kojom je otvoreno sučeljavanje. Predsjednik Trump odmah je najavio da će cjepivo stići Amerikancima “za nekoliko tjedana”, a kad je voditeljica rasprave pitala ima li jamstva za to, odgovorio je da nema, no da su “dvije kompanije vrlo blizu, koji tjedan do cjepiva” koje će biti gotovo “do kraja godine”. Trump je u jednom trenutku, kad ga je Biden prozvao da je na početku pandemije rekao da on kao predsjednik nije odgovoran, priznao odgovornost.

– Oprostite, preuzimam punu odgovornost, ali nije moja krivnja da je virus došao do nas. Krivnja je na Kini – rekao je Trump.

– To je isti tip koji vam je rekao da će pandemija biti gotova do Uskrsa, pa do ljeta, ali mi smo na pragu tamne zime. Tamne zime! I on nema jasan plan i nema izgleda da će cjepivo biti dostupno većini američkih građana do sredine iduće godine – rekao je Biden, koji je u svojoj uvodnoj izjavi pozvao birače da zapamte jednu stvar: 220 tisuća Amerikanca umrlo je od COVID-19 i svatko tko je odgovoran za tako puno mrtvih ne bi smio ostati predsjednik SAD-a.

– Pa 700 tisuća ljudi bi dosad umrlo od COVID-19 da smo se ponašali kao on i Obama u vrijeme epidemije svinjske gripe (H1N1), što su odradili katastrofalno – uzvratio je Trump.

New York grad duhova

Tijekom rasprave Biden se pozicionirao kao zagovaratelj nošenja maski, koje Trump u pravilu odbija nositi. Trump se pozicionirao kao protivnik zatvaranja društvenog života pred koronavirusom.

– Ne možemo zatvoriti naciju jer nećemo imati naciju– rekao je Trump.

– Ne može lijek biti gori od samog problema, a to se događa u državama gdje su demokratski guverneri zatvorili sve. New York je grad duhova – dodao je američki predsjednik, rođen u New Yorku. Biden je napomenuo da nije za zatvaranje društva, ali jest za odgovorno ponašanje koje uključuje i ciljana zatvaranja kad broj zaraženih počne rasti eksponencijalno. U takvim je slučajevima za pomoć onima koji su privremeno zatvoreni i pomoć jednom kad krenu u otvaranje.

– On tvrdi da učimo živjeti s virusom. Ljudi uče umirati s virusom. Vi, ljudi, kod kuće možda imate prazan stolac za stolom večeras. Umiremo s virusom! Ja ću začepiti virus, ne cijelu zemlju – poručio je Biden.