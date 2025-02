Trump se obrušio na Ukrajinu: 'Bili ste tu tri godine, trebali ste to završiti...'

Američki predsjednik Donald Trump odmahnuo je rukom na zabrinutost Ukrajine što nije sudjelovala u američko-ruskim razgovorima u Saudijskoj Arabiji o okončanju rata u Ukrajini i rekao da se ne protivi tome da Europljani, ako to žele, pošalju mirovne snage u tu zemlju.

Europski čelnici razgovarali su o slanju mirovnjaka kao sigurnosno jamstvo u slučaju postizanja mirovnog sporazuma. "Bilo bi dobro ondje imati vojnike, ne bih se tome protivio", izjavio je Trump novinarima u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago u Palm Beachu. To je prva Trumpova izjava nakon što su američko i rusko izaslanstvo ranije u utorak u Rijadu pokrenuli dijalog o Ukrajini. "Rusija želi nešto učiniti", rekao je američki predsjednik i istaknuo da je Ukrajina mogla postići sporazum prije puno godina.

Odbacio je zabrinutost Ukrajinaca što su bili isključeni iz sastanka, dodavši da su trebali početi razgovore puno prije. "Danas sam čuo: 'Oh, nismo pozvani.' Pa, bili ste tu tri godine, trebali ste to završiti... nikad to niste trebali ni početi. Trebali ste postići sporazum", rekao je Trump. Također je optužio bivšeg predsjednika Joea Bidena zbog politike prema Ukrajini. "Mislim da mogu okončati ovaj rat", istaknuo je Trump.