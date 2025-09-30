Naši Portali
MALO PROSTORA ZA PREGOVORE

Trump dao Hamasu tri ili četiri dana za odgovor na mirovni prijedlog za Gazu: 'Ako odbiju, bit će to veoma tužan kraj'

REUTERS
Autori: vecernji.hr, Benjamin Mihoci/Hina
30.09.2025.
u 16:40

Na pitanje o tome postoji li prostora za pregovore o mirovnom planu, Trump je odgovorio: "Ne mnogo"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da palestinska militantna organizacija Hamas ima otprilike tri ili četiri dana da odgovori na njegov mirovni prijedlog za Pojas Gaze ili će se suočiti s posljedicama. Dok je odlazio iz Bijele kuće, Trump je novinarima rekao da su izraelski i arapski čelnici prihvatili plan i da "samo čekamo Hamas". Kazao je da Hamas ima oko "tri ili četiri dana" da odgovori. "Hamas će to učiniti ili neće, a ne učini li, bit će to veoma tužan kraj", poručio je. Na pitanje o tome postoji li prostora za pregovore o mirovnom planu, Trump je odgovorio: "Ne mnogo".

Predsjednik je u ponedjeljak predstavio plan u 20 točaka tijekom zajedničke konferencije za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji ga je već prihvatio. Plan predviđa da Hamas položi oružje, oslobodi sve taoce u roku od 72 sata te se odrekne kontrole nad vlašću.

Jedan diplomat, upoznat s pitanjem i kojem je odobrena anonimnost zbog osjetljivosti situacije, izjavio je da su katarski i egipatski dužnosnici prenijeli prijedlog Hamasovim pregovaračima, no da nije određen rok za njihov odgovor. Pregovarači, dodao je, prijedlog moraju prenijeti ljudima u Gazi, što bi, ovisno o situaciji na terenu, moglo potrajati nekoliko sati ili dana, piše Politico.

Izrael Palestina Hamas Donald Trump

Avatar anti azovac
anti azovac
17:09 30.09.2025.

Ne samo što Ukrajna svog klovna, i Amerika dobila svog klovna. Mučno bilo gledti kako priča i kako se se ponaša kada je sa Erdogananom imao razgovor sa novinarimagovor sa novinarima

