Iznenadna odluka: DeSantis odustao od utrke na predizborima i podržao Trumpa

Guverner Floride Ron DeSantis iznenada je odustao od daljnje utrke na republikanskim predizborima te je objavio kako završava svoju kandidaturu za Bijelu kuću tjedan dana nakon što je izgubio na predizborima u Iowi.

U video na mreži X, DeSantis je rekao da nema jasnog puta do uspjeha u njegovoj kampanji za predsjednika SAD-a.

- Da postoji nešto što mogu učiniti da proizvedem povoljan ishod, više intervjua, učinio bih to, ali ne mogu tražiti od naših podržavatelja da volontiraju sve vrijeme i doniraju svoje resurse ako nemamo jasan put do pobjede. Sukladno tome, danas obustavljam svoju kampanju - objavio je DeSantis.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm