Trogrlić: Odabir Markova trga za prosvjed govori da je lijeva oporba nesigurna

Izbor suca Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika za 11 lijevo-liberalnih parlamentarnih stranaka bio je potez kojim je vlast prešla Rubikon te je, stav je to ljevice, jedino preostalo toj istoj vlasti koja je, prema njihovim riječima, "okupirala sve institucije i cijelu državu" pokazati - otpor. Stoga ljevica u subotu na Markovu trgu organizira i građane već danima poziva na prosvjed. Iako su mnogi priželjkivali ujedinjenje cijele oporbe, lijeve i desne, i njihov zajednički prosvjedni nastup, to je izostalo. Štoviše, između njih padaju i teške riječi. Most tako optužuje Možemo! da je inzistirao na neuključivanju Mosta u cijelu tu prosvjednu priču.

Što nam subota može donijeti? Bude li odaziv građana masovan, kakva će to biti poruka vlasti? Bude li građana malo, što će to značiti za lijevu oporbu? Je li odabir Markova trga zbog simbolike dobro pogođen jer na njemu stoluju i Vlada i Sabor, a već je godinama i zatvoren za građane, ili je to tek vješto izbjegavanje Trga bana Jelačića, koji ipak nije lako napuniti pa je pozivanje na prosvjed tamo - rizično? Koliko snagu prosvjeda mogu umanjiti obračuni između Mosta i Možemo!? Na ova su nam pitanja uzvratili analitičari i politolozi - Jerko Trogrlić, Pero Maldini i Aleksandar Musić.

Tko god dođe, doći će ciljano

- Već sam izbor lokacije govori pokazuje da ambicije nisu velike, koliko je oporba nesigurna u sebe jer izabrati za masovan prosvjed Markov trg pokazuje strah od mogućeg neuspjeha prosvjeda koji je zapravo velika prilika. Atmosfera se "pumpa" i ne vidim način da Markov trg ne bude pun jer se i radi o relativnom malom prostoru, a tko god dođe tamo doći će ciljano. Situacija s izborom Ivana Turudića i Lex AP-om prilika je da oporba zada udarac Vladi, i u tom smislu prosvjed im služi kao dobar alat jer su i mediji i šira društvena zajednica zainteresirani za te teme.

Iako sve stranke ljevice pojedinačno pozivaju na prosvjed, organiziraju se između sebe pa SDP planira dovoženje svojih članova, a isto to rade i Možemo! i Centar, ipak je to prvi put da su toliko unisoni u nekom konkretnom oporbenom djelovanju koje bi potencijalno moglo nanijeti štetu Vladi. No tu se pojavljuju dvije opasnosti. Prva, Most šalje disonantne tonove i svađa se s Možemo!. I druga, građani ne želi biti prepoznati kao netko tko podržava bilo koju stranku u oporbi već žele prosvjedovati protiv konkretnih odluka Vlade - smatra Jerko Trogrlić dodajući da prosvjed može podbaciti prevladaju li pojedinačna strančarenja.

Ili se ide po vlast ili po moralizatorsku galamu. Trećeg nema

- Odluka ljevice da otpor Andreju Plenkoviću pokuša iskazati privremenim seljenjem djelovanja na otvoreno, umjesto svađa u Saboru, za nju bi, u teoriji, mogao biti koristan smjer. Naime, sentiment javnosti je takav da sabornicu sve više u cjelini promatra kao mjesto besplodnih svađa, svojevrsni cirkus, što u definiciji više koristi vlasti no oporbama, dok bi se okupljanje ljudi, kada bi se znalo kako, moglo pretvoriti u poruku šireg društvenog otpora i iskru izbornog uspjeha. Ono što je vječni i zasad nepremostivi operativni problem kako za SDP, tako i za Možemo! jest činjenica da nikad nisu izgradili ulaz u određene društvene skupine koje bi po potrebi mogli uvesti u igru kao saveznike u igri brojeva - mogućnost izvođenja tisuća i tisuća građana na ulice. Tu je hrvatska desnica osjetno snažnija. Ne u formi kao nekoć, recimo 2001., no svakako osjetno snažnija.

SDP nikad nije izgradio vezu sa sindikatima, a Možemo! izvan male aktivističke jezgre jednih te istih lica nema nikakvu društvenu polugu. Onoliko utjecaja koliko imaju, imaju samo i isključivo radi izbornog dana i određene količine protuhadezeovskih glasova, a izvan ikakve organske poluge u društvu. U tom smislu rizik izvođenja ljudi na Markov trg jest to da medijanski birač sve naprosto shvati kao buru u čaši vode, a vlast elegantno ignorira. Štoviše, moglo bi se pokazati i kao korisni taktički ispušni ventil vlasti. Trg bana Jelačića bio bi nešto sasvim drugo, nedvosmisleno moćan statement, no kao što su mnogi primijetili - tek bi izgledni posrtaj u pokušaju njegova ispunjavanja pokazao stvarne odnose snaga u društvu, na štetu oporbi. Što se tiče odiuma ljevice prema Mostu, nejasno je koju matematiku ona ima u glavi - ako je cilj vlast, a sasvim je jasno da sve iteracije ljevice ni zajedno zbrojene nisu u vidokrugu vlasti - onda im je ovakvo "spaljivanje mostova" i Mosta tek nelogičan potez. Jer ili se ide po vlast ili se ide po moralizatorsku galamu. Trećeg nema - kazao nam je Aleksandar Musić.

"Ziheraški" potez organizatora

- S obzirom na neuspjeh pokušaja okupljanja građana tijekom noćnog prosvjeda protiv izbora glavnog državnog odvjetnika, nije za očekivati da će i ovaj drugi prosvjed biti masovan. Držim da su organizatori prosvjeda toga svjesni i da je njihov glavni cilj osiguranje njihove što veće prisutnosti u javnosti i medijima time što će podgrijavati i dalje problematizirati već završeni izbor. Međutim, neovisno o odzivu na prosvjed, osim možda kratkoročnog efekta, nije za očekivati da će organizatori steći neku veću političku potporu niti da će vladajući izgubiti već postojeću.

Odabir Markova trga za mjesto prosvjeda nije nužno povezan s institucijama vlasti koje se tu nalaze, već je to prije "ziheraški" potez organizatora nesigurnih u odaziv građana. Naime, okupi li se malen broj građana, taj fizički relativno nevelik prostor izgledat će napučen. Trg bana Jelačića, i s višestruko većim brojem ljudi, izgledao bi poluprazno. To je očit razlog zbog kojeg je odabran Markov trg ne bi li se vizualnim dojmom postigao efekt masovnije potpore akterima prosvjeda - iznio je svoj stav i Pero Maldini osvrnuvši se i na pitanje koliko snagu prosvjeda umanjuju svađa i međusobne optužbe između Možemo! i Mosta pa će i to možda utjecati da neki građani neće doći na prosvjed, iako bi vrlo rado pokazali svoje nezadovoljstvo izborom Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

- To je prosvjed lijeve oporbe koja se u proteklom razdoblju sasvim jasno odredila prema desnoj oporbi, usprkos pokušajima potonjih da stvore neke oblike suradnje s njima s isključivim ciljem rušenja HDZ-a s vlasti. Premda i dio desne oporbe problematizira izbor Ivana Turudića, zbog ideološke i političke isključivosti, nije za očekivati da će se njihovi predstavnici priključiti prosvjedu - reče Maldini.

