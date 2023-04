Tri osobe umrle uslijed nepoznate bolesti u Burundiju

Tri su osobe preminule u sjeveroistočnom Burundiju, blizu granice s Tanzanijom i Ruandom, od nepoznate bolesti unutar 24 sata od pojave simptoma. Prema lokalnim medijima, riječ je o djevojčici i dvije odrasle ženske osobe. Tamošnje zdravstvene službe istražuju o kakvoj je bolesti riječ, ali još uvijek imaju vrlo malo detalja. Prema pisanju lokalnih medija, simptomi su slični onima uslijed zaraze Ebolom i Marburg virusom, a uključuju bolove u abdomenu, krvarenje iz nosa, glavobolju, povišenu temperaturu, povraćanje i vrtoglavice. Osim ove bolesti, u Burundiju je izbila i epidemija kolere, a europske zdravstvene organizacije klasificirale su zemlju kao područje visokog rizika za prijenos Zika virusa.

Pretprošlog tjedna 18-godišnji učenik koji je pokazivao simptome bolesti prevezen je u bolnicu. Umro je istog dana te je pogreb organiziran s posebnim sigurnosnim uvjetima. Zdravstveni stručnjaci pretpostavljaju da je umro od zaraze Marburg virusom, epidemija kojega je zahvatila Tanzaniju. Međutim, prema izvještavaju SOS Media Burundi, tamo napravljeni testovi bili su negativni na Ebolu i Marburg prenosi Daily Mail. Ministarstvo zdravstva je izdalo upute za prevenciju širenja bolesti, poput pranja ruku čistom vodom, izbjegavanje konzumacije divljih životinja i izbjegavanja kontakta s tijelima preminulih uslijed nepoznatih uzroka te su pozvali da se svi obrate hitnoj liječničkoj službi pri pojavi prvih simptoma.

Marburg je virusno oboljenje sa stopom smrtnosti koja se penje do 88 posto stoji u podacima WHO. Simptomi bolesti su povišena tjelesna temperatura, umor, proljev i povraćanje krvi, a trenutno za bolest nema cjepiva, niti antivirusnih lijekova. Na zapadnoj obali Afrike, u Ekvatorijalnoj Gvineji, također je zabilježeno izbijanje ove bolesti. Tamo je od sredine veljače do sad uslijed ove bolesti umrlo sedmero, a službe smatraju da bi moglo biti još 20-ak slučajeva smrti koji zasad nisu potvrđeni. U Tanzaniji je zabilježeno u periodu od 7 dana zabilježeno 8 slučajeva, a od njih 5 sa smrtnim ishodom. Prošle godinu u srpnju i tamo je izbila nepoznata bolest od koje je umrlo troje ljudi. Službe su potvrdile da je riječ o Weilovoj bolesti koja se širi pomoću urina životinja od miševa i štakora, pa do pasa i svinja.

VIDEO: Tisuće Poljaka sudjelovale u maršu za obranu ugleda Ivana Pavla II.