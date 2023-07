Trgovci o neradnim nedjeljama: Sami sebi pucamo u gospodarske noge. Radnice jedva dočekale

Prva dva mjeseca nedjeljama će raditi samo na moru pa na kopnu, neki na parne, neki na neparne nedjelje, neki samo uoči praznika i blagdana, a neki nikako... primjera je brojnih na koje se tek privikavaju potrošači, a i poslodavci, koji još nisu načistu hoće li i kad s najavljenim ustavnim tužbama. Kako bilo, prve neradne nedjelje, 2. srpnja, promet u trgovini na malo pao je čak 21,8% u odnosu na nedjelju koja je prethodila neradnoj, podaci su Porezne uprave. Na dan kad je velik broj građana nenaviknut na novi režim, tumarajući uokolo, "poljubio" vrata velikog broja trgovina, fiskalizirano je 1,96 milijuna računa, oko pola milijuna manje nego tjedan prije (-19%), u vrijednosti 29,9 mil. eura, što je pad 8,37 milijuna ili 21,8%. Nedjelju kasnije, kad su se pomnije počeli pratiti rasporedi, fiskalizirano je 2,2 milijuna računa za 34,7 milijuna eura.

U usporedbi s prvom lanjskom srpanjskom nedjeljom, kada je ukupno fiskalizirano 3,03 milijuna računa u 44,5 milijuna eura, prve radne nedjelje u srpnju 2023. izdano je 650,6 tisuća manje računa ili 21,4%, dok je vrijednost kupljene robe pala oko 16% ili 7,03 milijuna eura. Druge lanjske nedjelje izdano je 3,06 milijuna računa za 44,4 milijuna eura, što je vrijednosno 3% manje nego 2022. U odnosu na petak i subotu uoči prve neradne nedjelje, kad su građani još bili uljuljkani u dozu hedonizma lagodne nedjeljne kupnje, idući petak i subota donijeli su pak rast prometa oko devet posto, odnosno 3,5 milijuna eura. A dok zbog primjene novog Zakona o trgovini – 16 radnih nedjelja (14 preostalih) do kraja godine – najviše kukaju mali trgovci koji su nerijetko bili i jedini zaposlenici vlastitih trgovina, iz Sindikata trgovine kažu kako su radnici presretni.

– Konačno su dočekali slobodnu nedjelju, neki i nakon dugo vremena, a posebice radnice koje sada bolje mogu planirati svoj život – kazala nam je čelnica Sindikata trgovine Zlatica Štulić. Čelnik NHS-a Krešimir Sever u ograničavanju rada nedjeljom vidi i doprinos i nekim drugim vrednotama društva u cjelini koje će se sada moći posvetiti više sebi, a radnike nedjeljom poslodavci će više cijeniti i plaćati.

– Građani sigurno nedjeljom nisu išli u trgovine zato što su imali viška novca, a sad će ići drugim danima – rekao je Sever. Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike (UTIL) te Uprave F.O. Grupe koja je vlasnik Westgatea, kaže kako je novi zakon donesen isključivo zbog političkih ciljeva i bodova.

– Već poslovično sami sebi pucamo u gospodarske noge – rekao je i dodao da veliki outlet centar u Italiji, vrlo blizu hrvatske granice, zadnja dva vikenda ima 20% više kupaca iz Hrvatske.

– Ako se već htjelo zaštititi radnike da nedjeljom ne rade izvan nekih potreba, onda je to trebalo rješavati Zakonom o radu. Inače se trebao sagledati i širi aspekt i građanima ponuditi i neku alternativu zatvorenim šoping-centrima gdje je nedjeljom gravitiralo čak 180-210 tisuća posjetitelja. Kad se zakon pripremao, bio sam jedini ispred trgovačkih centara koji su se protivili novom zakonskom rješenju i nisam ga uspio spriječiti pa nek se sad netko drugi za to drugi bori na ustavnom sudu – poručio je. No, siguran je, kaže, da će do ustavne tužbe doći ako ne ove, onda iduće godine jer će kolege i kolegice iz branše morati reagirati na loše poslovne rezultate.

Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovine pri HUP-u, kazao je kako kad udruga pri HUP-u sjesti krajem kolovoza i dogovoriti se hoće li kao udruga ili kao HUP ići na ustavnu tužbu ili pustiti da se svatko od članova pojedinačno bori. – Puno je oprečnih stavova, jedni bi radili sve, drugi ne bi nijednu nedjelju, to više što svima kronično nedostaje radnika. Osobno sam da se dopuste ili zabrane sve, ovih 16 je bedastoća, zbunjujemo ljude i teško je organizirati poslovne procese – kad radimo, imamo manjak, a kad ne, imamo višak ljudi – zaključio je.

