Trese se Puljkova većina: Parking i snimka razotkrili upravljanje gradom, Most ima ključnu ulogu

Otkako je Ivica Puljak osvojio gradonačelnički mandat u Splitu prvo je bio opterećen sastavljanjem većine u vijeću. U tome je, nakon više tjedana pregovora nekako uspio pa sada ima klimavu i nekoherentnu većinu u kojoj glavnu ulogu "ucjenjivača" igra Most koji nije Puljkov koalicijski partner već suradnik "od projekta do projekta".

Time je Puljak došao u situaciju u kakvoj je nekad bio Andro Krstulović Opara s ljudima iz Kerumova HGS-a - gradonačelnik bez jasno identificirane i ideološki homogene većine u kojoj će kapitalni projekti i predizborna obećanja prolaziti teškom mukom, a sve na štetu građana koji 15 godina čekaju istinske promjene.

Drugi problem kojeg je Puljak sam sebi natovario na leđa, a koji je otvorio niz drugih pitanja zbog kojih bi ionako slabašna većina mogla postati još slabija tiče se parkinga nadomak sportskog kompleksa Gripe.

Naizgled će široj javnosti to zvučati kao benigni komunalni problem. No, upravo je suština tog problema razotkrila Puljkovo upravljanje gradom i u prilično nezgodnu situaciju stavile njegove ljude od povjerenja - članove Upravnog vijeća gradske tvrtke Javna ustanova športski objekti pod čijom se direktnom ingerencijom nalazi spomenuti splitski parking.

Ivica Puljak

Foto: Pixsell

Priča ide ovako.

Grad je osnivač tvrtke Javna ustanova športski objekti, a njoj je od samog početka dao na upravljanje i održavanje otvoreni prostor - parking na površini pored sportskog centra Gripe.

Poduzetnik Tonći Omrčen koji je inače blizak Željku Kerumu još je 2003. preko javno objavljenog natječaja aplicirao za zakup površine sa svojom tvrtkom T-point. Drugim riječima, Omrčen je postao koncesionar na ugovor od pet godina koji se istom logikom produljivao sve do svibnja ove godine kada su nastali prvi problemi.

Naime, Omrčenov posljednji ugovor isticao je u prosincu ove godine, međutim on je neposredno pred smjenu vlasti između Opare i Puljka, dakle u svibnju, od tadašnjeg Upravnog vijeća zatražio produženje ugovora i dobio ga. Tražio je koncesiju na idućih sedam godina, ali dobio je opet na pet.

Kad je Puljak slavodobitno stigao u Banovinu parking na Gripama Omrčen mu je postao glavna meta.

"Prvi radni dan u Banovini zatekla me informacija kako je Javna ustanova Športski objekti dala parking na Gripama u koncesiju na još pet godina privatnoj tvrtki koja je povezana s HDZ-om i HGS-om, a sve u proceduri koja je završena 31. svibnja, dakle dan nakon izbora. Ovaj potez koštat će građane Splita najmanje sedam milijuna kuna. Ne možemo pristati na to da privatni interes pojedinaca koji su umreženi s bivšom vlasti i dalje bude ispred javnog interesa i zato sam jučer hitno smijenio Upravno vijeće Javne ustanove športski objekti, kako bi poslali snažnu poruku da nećemo tolerirati ovakve postupke bivše vlasti koja još uvijek kontrolira gradska poduzeća i javne ustanove u vlasništvu Grada jer proces potpune tranzicije vlasti još nije gotov. Sedam milijuna kuna trebalo je namijeniti za javni interes građana Splita, za ulaganje u sport i u nove javne garaže. Ono što je, sada već bivše, Upravno vijeće učinilo je etički i suštinski nekorektno", objavio je Puljak na svojoj Facebook stranici prvog radnog dana.

Tonći Omrčen

Foto: Privatna arhiva

O svemu se tada oglasio Omrčen u intervjuu za Nacional rekavši:

“Parking uz sportsku dvoranu na Gripama ima 120 parkirnih mjesta. Ja plaćam najam od 1200 eura mjesečno. Meni je ugovor isticao 31. prosinca ove godine. U zakonskom roku podnio sam novi zahtjev za produženjem ugovora. Tražio sam na sedam, dobio sam na pet godina. Podigli su cijenu za 25 posto i još 80 tisuća kuna dodatnih ulaganja prebacili na mene. To je bilo – uzmi ili ostavi. Ja sam pristao”,kazao je Omrčen.

Zahtjev za produljenjem je, kaže, dostavio zakupodavcu nešto ranije iz jednostavnog razloga što od ožujka prošle godine radim otežano zbog pandemije.

"Morali smo znati hoćemo li nastaviti poslovanje. Sve je po zakonu, međutim, problem je što sam bio na Kerumovoj listi. Gradonačelnik je protumačio da nije korektno da se potpiše ugovor bez njegova odobrenja, a ja ću slobodno dodati da je ovdje riječ o odmazdi prema drugim političkim opcijama. Ovo je Puljkova osveta svima koji nisu njegova opcija”, kaže Omrčen.

Puljkov sljedeći potez očitovao se u ekspresnoj smjeni tadašnjeg Upravnog vijeća u kojem su sjedili mahom HDZ-ovi i Kerumovi ljudi: Marko Žaja, Ivan Gudelj, Đeni Vuković Stanišić, Jure Kerum i Jure Bučević.

Za novog predsjednika Upravnog vijeća Puljak je imenovao Dražena Čulara, kineziologa za kojeg je gradonačelnik ponosno kazivao kako je jedan od autora njegovog predizbornog programa te ga je predstavio kao stručnjaka kojem vjeruje.

Josip Markotić

Foto: PIXSELL

Time je zapravo Puljak već na početku mandata praktički pogazio svoju agendu o transparentnom upravljanju gradom i neprikosnovenim neovisnim stručnjacima na čelnim pozicijama koji će se birati javnim natječajima. Nadalje, u isto Upravno vijeće Puljak je imenovao gradskog službenika Marija Negotića te čak troje gradskih vijećnika s njegove liste - Igora Skoku, Nenada Uvodića i Anitu Birimišu.

Troje članova Upravnog vijeća predloženo je od strane Splitskog saveza športova, a to su redom: Andrija Polić, Danijel Dimlić i Jurica Topić.

Deveti član vijeća je Ante Piplović u kojem sudjeluje kao predstavnik radnika.

Ipak, oko novopostavljenog predsjednika Upravnog vijeća Dražena Čulara se među splitskim krugovima odmah podigla prašina, a jedan od najžešćih kritičara bio je upravo Mostov vijećnik Josip Markotić koji ga je nazvao "hodajućim sukobom interesa" pošto je Čular svojevremeno oformio čak sedam klubova u različitim sportovima preko kojih je imao izrazit utjecaj na raspodjelu gradskog novca za sport. Čular je, nije tajna, dobro surađivao i s HDZ-om koji ga je 2019. godine imenovao voditeljem radne skupine za izradu strategije razvoja sporta grada Splita za razdoblje od 2019. do 2027. godine.

Da je Puljak pogriješio s izborom dokazalo se ubrzo kad je Dalmatinski portal objavio tajno snimljenu audio snimku na kojoj Čular Markotića naziva glupanom, a Puljka "čovikom koji radi problem oko Omrčenovog parkinga samo da bi se naslikavao za novine".

"Ovo je cirkus koji je više manje politički orijentiran, ovo nema veze s parkingom, ovo je samo zgodno da se pokaže da ovi šta su bili prije ne valjaju, lopovi, kriminalci. Ovo je politička priča koja je dobro došla da se Puljak slika u novine. Ništa drugo. To je to. Da je nekome stalo do parkinga, onda bi mi razgovarali. Ja mislim da se više Puljak iznenadija šta je dobija izbore nego ovi drugi. Kad sam vidija Skoku uvatija sam se za glavu, isto tako neću bit ka onaj glupi Markotić i neću podnosit kaznene prijave ako nema dokaza, a dokaza nema. Oni će dignit kaznenu prijavu da se mogu poslikavat', kazao je neidentificiranom sugovorniku Dražen Čular, Puljkov autor programa, početkom kolovoza.

Igor Skoko

Foto: Pixsell

Puljka su mediji više puta zamolili za komentar snimke no tvrdi da ju još nije preslušao.

Ali u međuvremenu se u istoj ustanovi dogodio novi skandal. Naime, Puljkovo Upravno vijeće JUŠOS-a nije produžilo ugovor o radu čistačici koja je ujedno 80-postotni invalid i majka dvoje maloljetne djece. Navodno zbog toga što joj je suprug zaposlenik poslovnog partnera JUŠOS-a koji ima dodirne točke s tvrtkom Tonćija Omrčena. Znakovito je i to da od mogućih 18 radnika koji tamo rade na određeno i ugovori im se svako toliko produžuju, samo spomenutoj gospođi to nije učinjeno.

Puljak je medijima kazao da to nije posao gradonačelnika i taj slučaj ne namjerava komentirati, ali više je puta ponovio kako je ta odluka Upravnog vijeća bila jednoglasna. A upravo zbog te Puljkove izjave izrodili su se problemi zbog kojih mu je većina, doznajemo, uzdrmana.

Naime, Ante Piplović je danima u medijima ponavljao kako Puljak ili laže ili je od strane svojih ljudi doveden u zabludu tvrdeći da odluka o neproduženju ugovora ženi s invaliditetom nije bila jednoglasna već su za nju glasali isključivo oni članovi Upravnog vijeća koje je osobno imenovao Ivica Puljak.

Piplović je javnost užario dodatnom tvrdnjom kako i postoji službena tonska snimka sporne sjednice iz koje će proizaći da su gradonačelnikovi ljudi "šutnuli" invalidnu ženu i ostavili je bez egzistencije samo zato jer ima isto prezime kao i čovjek koji je poslovni suradnik JUŠOS-a.

U Splitu su se uzburkale strasti, javnost ali i oporba htjeli su preslušati snimku i uvjeriti se je li njihov gradonačelnik zbilja lagao o jednoglasnoj odluci ili su ga preveslali vlastiti ljudi kazivajući mu pogrešne informacije.

Tomislav Borozan

Foto: Pixsell

Do snimke je pokušala službenim putem doći nekolicina vijećnika, među njima i HDZ-ov Vice Mihanović ali, Udruga zviždača ali i Radničko vijeće ustanove koje je zgroženo ovim slučajem, no iz JUŠOS-a su im odgovorili kako mu snimku ne smiju ustupiti zbog pravila o GDPR-u. To u prijevodu znači da je Upravno vijeće priznalo postojanje snimke ali je zbog birokratskih zavrzlama samo ne može ustupiti.

Međutim tek je u srijedu Puljkov intimus, Igor Skoko, uoči sjednice Gradskog vijeća kazao da snimka sjednice o kojoj se odlučivalo o neproduženju ugovora gospođi s invaliditetom ne postoji, a što je otvorilo niz drugih nedoumica među splitskim političarima koji su od sporne snimke napravili temu broj jedan.

Zbog toga smo se obratili Tomislavu Borozanu, ravnatelju JUŠOS-a. Objasnio nam je da snimka u naravi ne postoji jer je bila riječ o konstituirajućoj sjednici, a tek tada donesena odluka da se sve buduće sjednice tonski snimaju zbog očuvanja javnog interesa. Međutim najvažniji dijelovi ipak su arhivirani, ali s druge sjednice.

"Kad je došao red na drugu sjednicu ona se, sukladno odluci, i snimala. Trebalo je zatim verificirati odluke s te prve sporne sjednice, a četiri člana Upravnog vijeća oštro su se pobunila jer je u pismenom zapisniku s prve sjednice naznačeno kako je neproduženje ugovora jednoglasna odluka vijeća. Dakle, nije bilo naznačeno kao što je trebalo, tko je bio za, tko protiv i kakav je bio omjer snaga prilikom glasanja. Inzistirali su da se to modificira u zapisniku. Taj dio je snimljen i mi ga imamo u arhivi", kazuje nam Borozan kojem smo odmah i poslali zamolbu za preslušavanje snimke, ali odgovor još nismo dobili. Čim preslušamo ili dobijemo snimku o njoj ćemo u Večernjem listu izvijestiti javnost.

Dražen Čular

Foto: Dalmatinski portal

Razgovarali smo s još dvojicom članova Upravnog vijeća koji su glasali protiv prijedloga da se gospođi ne produži ugovor, a htjeli su ostati anonimni. Obojica su nam kazala kako je Igor Skoko izmanipulirao članove Upravnog vijeća.

"Igor Skoko i Dražen Čular su u jednu točku dnevnog reda zapravo ugradili više točaka. Na kraju je ispalo da smo glasali o jednoj stvari, a istovremeno izglasali sve druge točke među kojima je bila i ona o neproduženju ugovora o radu invalidnoj osobi. Na drugoj sjednici smo to shvatili i mi smo htjeli izmjenu zapisnika prije verifikacije kako bi se jasno i nedvosmisleno ugradile naše izjave o tome da nismo glasali za neproduženje ugovora. Međutim oni su tu našu izjavu vlastoručno napisali na zapisnik, a kad smo ga dobili fizički tamo je pisalo nešto sasvim drugo. Opet su izbjegli navesti imena, prezimena i omjer prilikom glasanja. To znači da se zapisnik u međuvremenu mijenjao", kazuju nam uz napomenu kako JUŠOS već godinama plaća kazne zbog izostanka kvote djelatnika s invaliditetom, ali i da gospođa koja je ovdje glavna tema nije ni bila zbog čistog nemara registrirana kao invalid u ustanovi ali je iz njezine zdravstvene dokumentacije to nedvojbeno proizlazilo.

Kontaktirali smo i Igora Skoku koji nam je samo kazao da je odluka donesena jednoglasno i da u to nema sumnje, Ivica Puljak nije htio komentirati slučaj kao ni Dražen Čular.

A upravo bi spomenuta snimka sa sjednice Upravnog vijeća moga biti jedan od glavnih uvjeta nastavka Puljkove vladavine iz jednostavnog razloga što je oko nje već stvorena takva pompa da će se gradonačelnik morati posuti pepelom uspostavi li se da su mu vlastiti ljudi fabricirali informacije i da je on kao najodgovorniji splitski čovjek shodno tome u javnosti govorio neistine o neproduženju ugovora čistačici s 80-postotnim invaliditetom čiji je, napomenimo, i suprug tjelesno oštećen.

Ranko Goić

Foto: PIXSELL

Iz krugova Mosta koji je od samog početka nerado u Puljkovoj većini kroz "projektnu suradnju" doznajemo da bi to moglo preliti čašu.

"Mi smo u suradnju s Ivicom ušli dobronamjerno i oprezno. Ne želimo biti ničiji smokvin list i nikad nećemo prestati ukazivati na kršenje zakona, nemoralnosti ili dvostruke kriterije. Već smo na neki način progledali vladajućima kroz prste kad su u Upravno vijeće instalirali Dražena Čulara, bez natječaja koji je k tome njihov osobni prijatelj. A već sada pojavljuje se nova kontroverza s ovom snimkom dok građani Splita već tjednima moraju nagađati tko laže umjesto da grad ide naprijed", kazao nam je jedan splitski Mostovac.

Osim toga, kažu naši izvori iz Banovine, otvara se još jedno važno pitanje zbog kojeg je Most bio od strane Ivice Puljka izložen strahovitom pritisku. Naročito je to došlo do izražaj u srijedu, danas, za vrijeme sjednice Gradskog vijeća. Radi se o tome da u Nadzorni odbor Košarkaškog kluba Split, Puljak namjerava postaviti kolegu s fakulteta i donatora njegovih stranaka Pametno i Centar - Ranka Goića. Osim toga Goić je bio i na Puljkovoj listi.

"Iz nekog razloga gradonačelniku je važno da Goić uđe u Nadzorni odbor. Mi ne ulazimo uopće u to je li to Puljkovo vraćanje duga za donaciju ili tvrdimo nešto osobno protiv tog čovjeka. Problem je u tome što ovo nije transparentno upravljanje gradom u koje se Puljak sa suradnicima kleo kad je ušao u Banovinu", rekli su Mostovci potvrdivši da neće glasati za takav prijedlog gradonačelnika.

Igor Stanišić

Foto: Pixsell

Iz Banovine smo doznali da je Puljak od Mostovaca molio da dignu ruku za Goića na što su ga Mostovci upozorili da je riječ o vršenju pritiska. Kasnije je Puljak na hodniku jednom gradskom vijećniku Mosta sugerirao da oni napuste vijeće kad se bude glasalo o Goiću.

Snimka Upravnog vijeća JUŠOS-a će uskoro biti objavljena, znat će se tko nije govorio istinu, a otkaže li Most Puljku suradnju neupitno je da će aktualna vlast pasti u blokadu, kao i grad. No, kad bi Gradsko vijeće ostalo u postojećem sastavu teško je za očekivati da će se u gradu pod Marjanom napraviti išta konkretno.

Puljak je u tri mjeseca tri puta iznevjerio vlastite birače. Prvo sa Čularom, zatim s idejom da Goić uđe u Nadzorni odbor KK Splita i naposljetku s bespotrebnim spletkarenjem oko otkaza invalidnoj čistačici.

Foto: Pixsell

Spomenimo i to da je u srijedu na sjednici Gradskog vijeća HGS-ov vijećnik Igor Stanišić otvorio još jedno pitanje koje može biti potencijalni uteg za Puljka ali i za zamjenika mu Bojana Ivoševića.

"Kako je moguće da vi kao transparentni ljudi osuđujete potpisivanje ugovora o produženju najma parkinga od strane Javne ustanove športski objekti ali se niste osvrnuli na činjenicu kako je Andro Krstulović Opara prvog dana lipnja, dakle, nakon izbora, potpisao dokument kojim produljuje najam gradskog stana ocu vašeg zamjenika na idućih pet godina. Je li to etički nekorektno? Je li za sve vrijede ista pravila, upitao je Stanišić dok je Puljak rekao da treba ispitati sve okolnosti i zatim Stanišiću uputiti pisani odgovor.

VIDEO Pogledajte i ovo: Zabava na kiši, splitski 'klizači' postali hit na društvenim mrežama